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HDP'nin parti ziyaretleri başlıyor; ilk görüşme bugün Saadet Partisi ile yapılacak

HDP CHP, DEVA ve Gelecek Partisi ile de görüşecek

01 Şubat 2021 14:28

T24 Haber Merkezi
 
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) siyasi parti ziyaretleri başlıyor. 
 
İlk ziyaret bugün Saadet Partisi'ne yapılacak. 
 
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan heyet bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. 
 
Heyat saat 16:00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.
 

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki bir heyet de 5 Şubat'ta CHP'ye, 9 Şubat'ta Gelecek Partisi'ne gidecek. Son olarak Buldan başkanlığındaki bir heyet de 11 Şubat'ta DEVA Partisi'ni ziyaret edecek. EMEP, Sol Parti ve TİP'le de görüşmeler yapılacak. 

Ziyaretlerle ilgili bir değerlendirme yapan Mithat Sancar, İyi Parti'den de randevu talep edeceklerini söyledi. 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ziyaretlerle ilgili “Gündemimizde bir seçim ittifakı yok, bu ziyaretler asla bir seçim ittifakı arayışı ziyaretleri değil, demokrasi ittifakına duyulan ihtiyaçtan kaynaklı ziyaretler" demişti. 

 

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