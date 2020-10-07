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HDP’nin Kobani eylemlerinin araştırılması için verdiği önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

07 Ekim 2020 00:06

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un 6-8 Ekim 2014 Kobani eylemleri sırasında yaşananların araştırılması için verdiği araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, 6-8 Ekim 2014 Kobani protestoları sırasında yaşanan ölümler ve yaralanmalarla ilgili, ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında sorumlulukları bulunan kamu görevlilerinin araştırılması, bu görevliler hakkında soruşturma yapılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi verdi. 

Önerge, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. 

'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğu 17 kişi tutuklanmış; Sırrı Süreyya Önder dahil olmak üzere 3 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Tutuklama kararı ardından Kars Belediyesi Eş Başkanı Bilgen İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmıştı. Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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