Davutoğlu’ndan 6 yıl rötarlı Kobani soruşturmasına tepki: HDP'nin teröre mesafe koyma çabasına karşı bir operasyon!

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Burada yapılmak istenen şey, HDP içinde son dönemde -bence- sağlıklı bir tartışma olan terörle mesafe koyma çabalarına karşı bir operasyon bu. HDP içinde birçok faktör var ama haberdar olduğum kadarıyla HDP içinde terörle mesafe koyma konusunda ciddi bir çaba var. Mithat Sancar bir akademisyendir, üniversitelerde ders verdi. Bu tartışma kendi içinde yürürken bu operasyonu yapanların bir niyeti de şu anki siyaseti İç Anadolu ve Karadeniz'deki milliyetçi blokla Güneydoğu ve Doğu'daki terörize edilmiş HDP bloku arasına sıkıştırmak" diye konuştu.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de aralarında olduğu 17 kişinin tutuklandığı 'Kobani eylemleri' soruşturmasına ilişkin konuştu. "Kürt vatandaşlarımızın, siyasetçilerinin hepsi terörize edilmek mi isteniyor?" diye soran Davutoğlu, HDP'nin terörle arasına mesafe koymaya çalıştığını ifade ederek, "Mithat Sancar bir akademisyendir, üniversitelerde ders verdi. Bu tartışma kendi içinde yürürken bu operasyonu yapanların bir niyeti de şu anki siyaseti İç Anadolu ve Karadeniz'deki milliyetçi blokla Güneydoğu ve Doğu'daki terörize edilmiş HDP bloku arasına sıkıştırmak istiyorlar. Yapılmak istenen; 'hepiniz teröristsiniz'. Hepsini bir sepete koymak, Türkiye'deki demokratik siyasete büyük bir darbe vurmaktır. Devleti yönetenler olarak iki yüzlülüktür bu. Benim için Mithat Sancar da Ayhan Bilgen de Altan Tan da terörist değildir, tanırım bu insanları, yapılan yanlıştır" ifadesini kullandı.

HDP'ye yönelik kayyım atamalarına da tepki gösteren Davutoğlu,"Seçmenin devlete ve demokrasiye aidiyetini zayıflatırsınız böyle. Seçmeninin iradesi yok sayılarak terör örgütünün ekmeğine yağ sürülüyor" ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmede de bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'kendini esir ettirdiğini' savunarak, "Sayın Bahçeli'nin hiç hükümette görünmemesine rağmen isteyip de yaptıramadığı hiçbir şey yok. Gücünü ittifak anlayışından alıyor" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Seçmeninin iradesi yok sayılarak terör örgütünün ekmeğine yağ sürülüyor"

"Doğu ve Güneydoğu'daki seçmen kendi siyasi tercihleri konusunda kayyım atamaları konusunda boğuluyor. En başından itibaren kayyım atamalarına karşı çıktım, Başbakan'ken de bu tür teklifler geldi terörle mücadeleyi yürütürken. Şimdi de söylüyorum burada bir partiyle siyasi bir mücadele veririm, rakiplerinizin özgürlük alanını ve seçmenin siyasi tercihlerini daraltmamalısınız. o bölgedeki seçmenin iradesini ipotek altına almak. Ayhan Bilgeni hepimiz biliriz, örgüte yakın olmadığını herkes bilir. Doğu ve Güneydoğu seçmeninin iradesi yok sayılarak terör örgütünün propagandasına açık hale getiriliyor, ekmeğine yağ sürülüyor.

Oy veriyorsa seçmen ve belediye başkanı görevden alınıyorsa, oy vermenini bi faydası yok diye düşünüyor. Bir suç unsuru varsa seçime girmeden, YSK izin vermeden önce yap. Ama izin veriyorsun, 6 yıl önceki dosyayı açıyorsun. 'Kime oy verirsen ver, ben senin oyunu ipotek altına alırım' diyorsun. Seçmenin devlete ve demokrasiye aidiyetini zayıflatırsınız böyle. Bizim varlığımız bu seçmene hayat, nefes alma alanı sağlıyor.

6-7 Ekim olaylarında ben 40 günlük Başbakandım. 1 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı bırakırken, iki konuyu size bırakıyorum dedi. Biri FETÖ'yle mücadele, ikincisi çözüm süreci. Cumhurbaşkanı çözüm sürecine sahip çıkmadı.

"Demirtaş'a 'Bütün kışkırtıcı açıklamalarınızı geri çekeceksiniz' dedim"

Biz hazırlıkları sürdürürken Demirtaş'la yaptığımız görüşmelerde kendisine, "Ne olursa olsun kamu düzeninden taviz vermem, bütün kışkırtıcı açıklamalarınızı geri çekeceksiniz, çözüm sürecinin devam etmesini istiyorsanız kanun dışı eylemlerinize son vereceksiniz" dedim. Bozuk bir kamu düzeni devralmıştım, bıraktığımda Başbakanlığında hiçbir yerde hendek barikat kalmamıştı.

Seçilmiş otoriteye karşı bir tavır içine girilmedi ama kamu düzenine bozanlara karşı da en sert mücadeleyi verdik.

"Kobani olaylarını çıkaranlar terör örgütü üyeleridir"

Kobani olaylarını çıkaranlar terör örgütü üyeleridir. Bu konuda şimdi benim tutuklamalara karşı çıkışım Kobani olaylarını çıkaranlara mazeret teşkil etmez. Böyle bir dosya 6 sene bekletilip seçilmiş belediye başkanlarına milletvekillerine yönelik operasyona dönüşürse bu operasyonu yapanların karşısında dimdik dururum. Bu ülke demokratik hukuk devletidir.

"Kürt vatandaşımızın üzerindeki kıskaç kalkmalı"

Ben zaman devlet otoritesi demedim hep kamu düzeni dedim, hepimizin düzenidir. Kürt vatandaşımızın üzerindeki kıskaç kalkmalı. Bu iktidar her kürt potansiyel teröristtir muamelesine maruz kalan kürdün aidiyet bağı zayıflar. Ben Ayhan beyi tanırım. altan beyi tanırım, ikisini eşini de ardım geçmiş olsun dedim. geçmiş siyasi hayatlarında

"Mithat Sancar da Ayhan Bilgen de Altan Tan da terörist değildir"

Kürt vatandaşlarımızın, siyasetçilerinin hepsi terörize edilmek mi isteniyor? Burada yapılmak istenen şey, HDP içinde son dönemde bence sağlıklı bir tartışma olan terörle mesafe koyma çabalarına karşı bir operasyon bu. HDP içinde birçok faktör var ama haberdar olduğum kadarıyla HDP içinde terörle mesafe koyma konusunda ciddi bir çaba var. Mithat Sancar bir akademisyendir, üniversitelerde ders verdi. Bu tartışma kendi içinde yürürken bu operasyonu yapanların bir niyeti de şu anki siyaseti İç Anadolu ve Karadeniz'deki milliyetçi blokla Güneydoğu ve Doğu'daki terörize edilmiş HDP bloku arasına sıkıştırmak istiyorlar. Yapılmak istenen; 'hepiniz teröristsiniz'. Hepsini bir sepete koymak, Türkiye'deki demokratik siyasete büyük bir darbe vurmaktır. Devleti yönetenler olarak iki yüzlülüktür bu. Benim için Mithat Sancar da Ayhan Bilgen de Altan Tan da terörist değildir, tanırım bu insanları, yapılan yanlıştır. Ama o tweetler bile terör eylemiyse, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması için talimat verenler hesap versinler, teröristi televizyona çıkarıp açık bir terör propagandasına alet ettiniz.

"Biz bu iktidarın denklemini bozuyoruz"

Son atılan adımlarda doğrudan hedef biziz. Cumhurbaşkanı toplumu kutuplaştırarak kendi tarafını konsolide etmeye çalışıyor. Bu konsolidasyonun devam etmesi iktidarını sağlıyor. Biz bu konsolidasyonu bozan unsuruz. Biz bu iktidarın denklemini bozuyoruz.

"FETÖ okullarında yetişmiş insanlar bugün devletin en yüksek makamlarındalar"

"En açık söylemek gerekirse bunlar kendilerini öyle kamufle eden bir yapı ki ‘tamamıyla temizlendi’ demek çok zor. Ama mücadele ederken demokratik hukuk devleti kuralları içinde mücadele edeceksiniz. Kanun hükmünde kararname ile ispat edilmemiş sonra beraat etmiş o kadar çok insan var ki. Türkiye’de sıradan bir memur, bu çetenin sıradan bir toplantısına gitmişse ve zamanla bu tespit edilmişse dışarı atıldı ve bütün yakınları da devletin dışına gitti. Ardahan’dan dönüyorum Kars’ta Susuz’da. Birisi geldi yanında çocukla, dede-torun. Henüz örgüt bağlantısı tespit edilmeyen oğlu o sırada görevli olduğu için cezalandırılmış. Bütün akrabaları da işten atılmış. ‘Sayın başbakanım bu çocuğu biz nasıl besleyeceğiz’ diyor. Eğer siz dört yıl içerisinde suçların şahsiliği gibi en temel hukuk kuralını ihlal ederseniz olmaz. FETÖ okullarında okuduğu besbelli olan, bilinen, FETÖ okullarında yetişmiş insanlar bugün devletin en yüksek makamlarındalar. 15 Temmuz olayına karışmış insanların kardeşlerinin nerelerde hangi makamlarda olduklarını herkes biliyor."

"AK Parti ile ittifak söz konusu değil"

"AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımızdır. Aynı şekilde MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin de. Benim o tabanla bir kavgam yok. Onlar bana oy verdi çünkü. AK Parti tabanının hissiyatı benim hissiyatımdır. Onların sevindi sevindiğim, üzüldüğü üzüldüğümdür. AK Parti’nin yönetici kadroları AK Parti’nin tabanının tüm değerlerinin örselenmesine sebep olmuştur. O tabanı istismar eden yönetici kadronun büyük çoğunluyla problem var başta Cumhurbaşkanı olmak üzere."

"Erdoğan kendini esir ettirdi"

"Sayın Bahçeli'nin hiç hükümette görünmemesine rağmen isteyip de yaptıramadığı hiçbir şey yok. Gücünü ittifak anlayışından alıyor. Sayın Erdoğan kendini esir ettirdi. İttifak yasası çıktığı gün son uzun görüşmemi yaptım. Avrupa Birliği zirvesine gidecekti. Sayın Erdoğan'la Mart 2018'de Sayın Erdoğan'la görüştüm, "Sayın Cumhurbaşkanım Avrupalılarla soğuk savaşı bitirin, vize muafiyetini alın" dedim. Bu ittifak yasasıyla Ak Parti'nin tek başına iktidar dönemi bitecektir ve Türkiye yüzde elliye mahkum edilerek, küçük partilere esir edilen büyük partilerin dönemi başlayacaktır dedim."

Erken seçim

2023e kalmayacak muhtemelen, bu ittifakın çatlama teamülü çok yüksek. Eğer bir iktidar iki yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kişi başına düşen milli geliri 8 bin 400 dolara düşürmüşse erken seçimin kaderini ne Bahçeli belirler ne Erdoğan... Ekonomi belirler."

Erdoğan ile Perinçek'i birleştiren nokta ne?

"Sayın Perinçek ile Sayın Erdoğan’ın buluştuğu yer neresi? Otoriter rejim. Çünkü sayın Perinçek 60’lı yıllardaki marksist hülyalarını Erdoğan üzerinden gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Erdoğan ise kendi demokratik sınırları daralan şeyi Çin modeli üzerinden gerçekleşeceğini düşünüyor."

"AK Parti ile ittifak söz konusu değil"

AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımızdır. Aynı şekilde MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin de. Benim o tabanla bir kavgam yok. Onlar bana oy verdi çünkü. AK Parti tabanının hissiyatı benim hissiyatımdır. Onların sevindi sevindiğim, üzüldüğü üzüldüğümdür. AK Parti’nin yönetici kadroları AK Parti’nin tabanının tüm değerlerinin örselenmesine sebep olmuştur. O tabanı istismar eden yönetici kadronun büyük çoğunluyla problem var başta Cumhurbaşkanı olmak üzere.

"Bizim kadar açık, mert muhalefet yapan yoktur"

Son 1 yıla baksınlar bizim kadar açık, net, mert muhalefet yapan yoktur, diğer muhalefet partilerini eleştirmek için söylemiyorum biz bunu yapıyoruz. Yayınladığımız videolarla yapıyoruz.