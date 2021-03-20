HDP’nin kapatılması girişiminden Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi operasyonlarına kadar siyasette olağanüstü hafta

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde siyasette son bir haftanın önemli gelişmeleri ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- Gece yarısı operasyonları: Merkez Bankası Başkanı değiştirildi ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı.

- HDP’nin kapatılması ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi girişimleri.

- AB ve ABD ile ilişkilerde gelinen yer neresi?

- Dolardaki düşüş kalıcı olabilir mi?

- Bilo'dan Abbas'a: Sanatı ve mücadelesiyle İlyas Salman…

Program konukları: Gazeteci ve yazar Murat Yetkin, ekonomist ve T24 yazarı Barış Soydan, aktör İlyas Salman.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...