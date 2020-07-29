HDP'nin iki yıl uzaklaştırdığı Mensur Işık, eşinden ve kadınlardan özür diledi

"Başta tüm halkımızdan ve özelde de Muş halkından olmak üzere, eşimden, çocuklarımdan, partimden, kadın Meclisimizden ve tüm kadınlardan özür diliyorum."

Işık, açıklamasında kendi eksikliği ve yetersizliğinin HDP'nin kadın mücadelesine saldırının gerekçesi yapılmasını da gayrı ahlaki bulduğunu ifade etti:

"Bu büyük ilhamın parçası olmaya çalışırken, diğer taraftan düşmüş olduğum yetersizlik ve eksikliğin üzüntüsünü, siyaset yapan bir seçilmiş olarak yaşamaktayım. Eksikliğin bireysel düzeyde yaşandığı ortadayken, bunun HDP'nin duruş ve karakterine saldırı gerekçesi yapılmasının da gayrı ahlaki olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm bu yaşananların kişisel olarak programımızı içselleştirmemiş olmaktan kaynaklanan bir yetersizliğin, eksikliği olduğunu belirterek partime ve onun kadın mücadelesine saldırıya sebep olduğum için çok büyük bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek isterim."