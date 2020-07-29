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HDP'nin iki yıl uzaklaştırdığı Mensur Işık, eşinden ve kadınlardan özür diledi

29 Temmuz 2020 16:12

Eşine şiddet uyguladığı için HDP'nin iki yıl uzaklaştırma cezası verdiği Muş Milletvekili Mensur Işık, eşinden ve kadınlarda özür dilediği bir açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"Amasız ve ayrıntıya girmeksizin bu olayın yanlışının, eksikliğinin kendisine ait olduğunu" söyleyen Işık'ın özür açıklaması şöyle:

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