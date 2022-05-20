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HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 'Geniş Demokrasi İttifakı' ortak deklarasyon hazırlıyor

Masanın büyümesini hedefleniyor

20 Mayıs 2022 11:08

HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun oluşturduğu '7’li masa' çalışmalarına devam ediyor. Ortak “deklarasyon” açıklayacak olan 7’li masanın bu metni “çağrı” niteliği taşıyacak. 

İkinci toplantısının ardından her siyasi yapıdan temsilcilerin belirlenmesi kararı alarak ortak çalışmalar üreten 7’li masa, geçen beş aylık süreçte 6’nın üzerinde toplantı yaptı. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 7’li masada olan her siyasi yapının katkısıyla ortak deklarasyon hazırlanıyor. Masanın büyümesini hedefleyen ve Türkiye’nin yakın dönemine dair mesajlar içermesi beklenen ortak deklarasyonun birkaç ay içerisinde kamuoyuna açıklanması amaçlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 7’li koordinasyon haziran ayı içerisinde “Hafıza, Hakikat, Hesaplaşma” konulu iki gün sürecek bir konferans hazırlığını da tamamlamak üzere. Konferans kapsamında AK Parti iktidarının 21 yıllık döneminde gündeme gelen iş cinayetlerinden mafya ilişkilerine kadar birçok konu başlığı masaya yatırılacak.

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