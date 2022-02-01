HDP’nin AİHM dosyasında avukat skandalı: 10 vekilin başvurusu reddedildi

T24 Ankara

40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hak ihlali kararı veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, HDP Hukuk Komisyonu ile bazı vekil avukatlarının koordinasyonsuzlukları ve usul hataları nedeniyle 10 vekilin başvurusunu reddettiği ortaya çıktı. Vekillerden Burcu Çelik için başvuru bile yapılmadığı anlaşıldı. Buna göre, bu hak ihlali kararı doğrultusunda mahkemelerin ya da Meclis’in yapacağı olası bir işlemden söz konusu vekiller, sürpriz bir “emsal karar” uygulaması yapılmazsa, yararlanamayacak.

AİHM, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili başvuruları kabul ederek, Türkiye’nin hak ihlali yaptığına karar verdi. AİHM, söz konusu vekillere tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, AİHM, buna karşılık aynı tarihte dokunulmazlıkları kaldırılan 10 eski vekil için ya ret kararı verdi ya da karar vermedi.

Yanlış başvuru

Hakkında ihlal kararı verilmeyen isimler arasında HDP eski milletvekilleri Abdullah Zeydan, Burcu Çelik, Ali Atalan, Mizgin Irgat, Bedia Özgökçe, Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan’ın da yer aldığı öğrenildi. Burcu Çelik için başvuru bile yapılmadığı anlaşıldı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, bu durum HDP Hukuk Komisyonu ile vekil avukatları arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından HDP Hukuk Komisyonu, vekil avukatlarına AİHM’ye başvuru formlarını göndererek, doldurulmasını istedi. Ancak formların geri istenerek toplu başvuru yapılması yerine vekillerin avukatlarının başvuru yaptığı anlaşıldı. Bazı avukatların başvuru bile yapmadıkları, bazılarının sadece isim yazmakla yetindikleri, bazılarının ise AİHM’nin formda işaret ettiği eksikleri gidermedikleri ve gerekli yazışmaları yapmadıkları anlaşıldı.

Bu isimler hakkında AİHM kararı bulunmaması hak kayıplarına yol açabilecek. Mahkemelerin hak ihlali kararı nedeniyle tutuklu bulunan eski vekiller için verebileceği olası tahliye kararlarından söz konusu isimler yararlanamayacak. Devam eden davalarda da söz konusu eski vekiller AİHM kararlarını mahkemeye sunarak, dokunulmazlıklarının haksız biçimde kaldırıldığı tezini ileri süremeyecek. Vekiller sadece kendileri hakkında değil, diğer vekiller hakkında verilen kararları mahkemelere sunarak, emsal alınmasını talep edebilecekler.

Meclis’in ileride yapabileceği olası işlemlerde de ancak emsal başvurusu yapma hakları olacak.

Roboski’yi akla getirdi

34 kişinin savaş uçaklarının bombalarıyla yaşamlarını yitirdiği Roboski katliamından sonra da avukatlar arasında benzer koordinasyonsuzluklar yaşanmıştı. Eksik evrak verilmesi ve bunların süresinde tamamlanmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve AİHM, başvuruları reddetmişti. HDP, partiyle doğrudan ilgili olmasa da koordinasyon konusunda o dönemde de bu dava nedeniyle eleştirilmişti.