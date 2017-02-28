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Yaşam

HDP, Newroz programını açıkladı

Newroz kutlamaları “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla yapılacağını açıklandı

28 Şubat 2017 20:24

HDP ve DBP, 17 Mart'ta başlayacak Newroz kutlamalarının “Hayır” kampanyasıyla ortaklaştırılacağını açıkladı.

30’un üzerinde merkezde gerçekleşecek Newroz kutlamaları, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesine denk gelmesi sebebiyle “Hayır” kampanyasıyla ortaklaştırılacak.

17 Mart’ta Nusaybin’de başlayacak kutlamalar 21 Mart’ta Diyarbakır ve Van’da gerçekleşecek etkinliklerle sona erecek.

Newroz kutlamaları şu tarihlerde gerçekleşecek:

17 Mart Cuma: Nusaybin

18 Mart Cumartesi: İzmir, Bursa, Adana, Dersim, Antep, Malatya, Doğubayazıt, Manisa, Kocaeli, Siirt.

19 Mart Pazar: İstanbul, Mersin, Antalya, Urfa, Yüksekova, Batman, Konya, Karakoçan, Kars, Hatay, Kızıltepe.

20 Mart Pazartesi: Muş, Cizre, Adıyaman, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Bingöl.

21 Mart Salı: Diyarbakır ve Van.

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