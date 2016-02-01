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HDP MYK'sında görev dağılım yapıldı

Ayhan Bilgen tekrar parti sözcüsü oldu

01 Şubat 2016 18:38

​HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeni MYK üyeleri arası işbölümü yapıldı.

Geçen hafta yapılan kongrenin ardından Parti Meclisi ve MYK listeleri de hafta içinde açıklanmıştı. Ayhan Bilgen yeniden Parti Sözcüsü olurken, partinin üst kadrosu şu isimlerden oluştu:

Basın ve Yayından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, 

Çalışma Yaşamı, Emek ve Sendikalarla İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serpil Kemalbay,

Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi Partilerle İlişkiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan,

Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, 

Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli,

Genel Sayman Hüseyin Yılmaz,

Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs,

Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk,

Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca,

Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım,

Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali.

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