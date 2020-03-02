T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP MYK'sını belirledi

Veli Saçılık, Celalettin Can, Şaziye Köse gibi isimler MYK'da yer aldı

02 Mart 2020 19:38

HDP Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirledi.

Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan başkanlığında Ankara Neva Palas Otel'de yapılan toplantıda yeni dönem seçilen Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlendi.

HDP yeni dönem MYK’sında yer alan isimler şöyle:

Ömer Önen, Ayşe Acar Başaran, Ebru Günay, Tayip Temel, Salim Kaplan, Tuncer Bakırhan, Alican Önlü, Mahfuz Güleryüz, Cengiz Çiçek, Özlem Gündüz, Ümit Dede, Feleknaz Uca, Emin Orhan , Musa Piroğlu, Naci Sönmez, Sevtap Karahalı, Tülay Hatimoğulları Oruç, Hüseyin Taka, Şaziye Köse, Garo Paylan, Sultan Özcan, Samet Mengüç, Celalettin Can, İlknur Birol, Alp Altınörs, Veli Saçılık, Ferhat Encu, Serhat Aktumur, Sevim Akdağ.

 

ETİKETLER

HDPMYKOlağan Kongre4. Olağan KongreMithat SancarPervin BuldanSiyasetAnkara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24