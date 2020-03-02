HDP MYK'sını belirledi

HDP Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirledi.

Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan başkanlığında Ankara Neva Palas Otel'de yapılan toplantıda yeni dönem seçilen Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlendi.

HDP yeni dönem MYK’sında yer alan isimler şöyle:

Ömer Önen, Ayşe Acar Başaran, Ebru Günay, Tayip Temel, Salim Kaplan, Tuncer Bakırhan, Alican Önlü, Mahfuz Güleryüz, Cengiz Çiçek, Özlem Gündüz, Ümit Dede, Feleknaz Uca, Emin Orhan , Musa Piroğlu, Naci Sönmez, Sevtap Karahalı, Tülay Hatimoğulları Oruç, Hüseyin Taka, Şaziye Köse, Garo Paylan, Sultan Özcan, Samet Mengüç, Celalettin Can, İlknur Birol, Alp Altınörs, Veli Saçılık, Ferhat Encu, Serhat Aktumur, Sevim Akdağ.