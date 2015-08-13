HDP: Muhtarlar devletin kolluk güçleri değildir

HDP'den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen muhtarlar toplantısında “Hangi evde kim var, nedir ne değildir. Bunu gelecek, orada kaymakamına, valisine emniyet müdürüne bildirecek” sözlerine tepki geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya milletvekili Saruhan Oluç, “Muhtarlar seçilerek gelmiş halkın temsilcisidir, devletin kolluk güçleri değildir” dedi.

Yazılı açıklama yapan Oluç, Erdoğan’ın, toplum içinde muhbirlik eğiliminin güçlenmesine yönelik bir çaba olduğunu belirten Oluç, “Cumhurbaşkanı’nın bu çağrısı aynı zamanda yerel demokrasiyi berhava etmeyi de hedeflemektedir. Mahallelerde seçilen kişilere muhtar denmesi anlamlıdır. Çünkü muhtar, özerk-bağımsız anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanı ise bu talebiyle bu anlamı yıkıp geçmiştir” dedi.

“Cumhurbaşkanı’nın muhtarlara yönelik ihbarcılık yapma çağrısının, muhtarların toplumsal fonksiyonunu zedeleyecek bir çağrı olduğunu” savunan milletvekili Oluç, şu açıklamalarda bulundu:

“Çünkü muhtarlar yerel yönetimlerin, yerel demokrasinin önemli bir birimidir. Yurttaşların güven duyduğu ve yüz yüze ilişki kurduğu bir kuruma muhbirlik görevini atfetmek bir psikolojik savaş hamlesidir. Muhtarlar mahallenin ortak ihtiyaçlarını belirler, mahallede yaşam kalitesini geliştirir, mahalleye ilişkin işlerde belediye ve kamu kurumlarına görüş bildirir. Muhtarlar seçilerek gelmiş halkın temsilcisidir, devletin kolluk güçleri değildir. Muhtarların görevleri arasında ihbarcılık yapmak yoktur.

‘Muhtarlık asayiş ile ilgili bir kurum değildir’

Muhtarlar güvenlik kurumlarının uzantısı da değildir. Muhtarlara böyle roller biçmeye kalkmak, mahallelerdeki huzuru ve muhtarların konumunu sarsmaya yönelik önerilerdir. Memlekette asayiş ile ilgili bir sorun varsa, bununla ilgili kurum muhtarlık değildir. Cumhurbaşkanı’nın bu yaklaşımı, yurttaşların muhtarlara bakışını olumsuz yönde etkileyecek, yurttaşlar arasında kin ve husumeti körükleyecek talihsiz bir çağrıdır.”