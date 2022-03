HDP: Muhalefet tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı için bir isimde buluşursa, ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Muhalefetin tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı için bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" dedi. "Mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerden feragat edecek bir isim" üzerinde uzlaşabileceklerini ifade eden Temel, "Bizim dışlanmamız, bizim oluşturduğumuz mevcut seçeneği görmezden gelen bir tutum, yaklaşım ve dayatma içerisinde olursa tabii ki kendi adayımızı da çıkarmayı tartışabiliriz" diye konuştu.

DW Türkçe’de Nevşin Mengü Soruyor programına katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Temel, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak, "Muhalefet tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda (Cumhurbaşkanı adayı için) bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma kriteri

"Mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerden feragat edecek" bir isim üzerinde uzlaşabileceklerini ifade eden HDP'li Temelin açıklaması şöyle:

"Muhalefetin tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı için bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok. Tek ölçümüz şu mevcut sistemin Erdoğan’a tanıdığı bütün yetkilerinden feragat edecek, toplumdan yana tavır koyacak ve bu konuda bu güveni bugüne kadar yaşan öyküsüyle vermiş hem de ortaya koyacağı mutabakatla bunu bütün muhalefete ve toplumsal kimliklere vaat edecek bir adayın etrafında elbette buluşulabilir. Biz kriterler ve ilkelerden bahsediyoruz. Bu konuda diyelim ki bizim dışlanmamız bizim oluşturduğumuz mevcut seçeneği görmezden gelen bir tutum, yaklaşım ve dayatma içerisinde olursa tabii ki kendi adayımızı da çıkarmayı tartışabiliriz."

"Bu güçler birlikte büyük mitingler, büyük yürüyüşler, büyük etkinlikler yapabilir"

Son dönemde sık sık gündeme gelen Cumhur ve Millet ittifakları dışında olası bir "Üçüncü Yol İttifakı" ile ilgili soruyu da yanıtlayan Temel, "Yan yana geldiğimiz tüm partilerle fikir birliğine ulaştığımız tek konu şudur: Her koşulda mücadele, her koşulda toplumu örgütleme ve her koşulda yan yana durma, toplumun biriken tepkisini, öfkesini tabii ki de demokratik yollarla protesto hakkını da yetkince kullandırarak yürütme. Bu güçler birlikte büyük mitingler, büyük yürüyüşler, büyük etkinlikler yapabilir" sözlerini kaydetti.

Parlamenter sistem açıklaması

Temel, bu yürüyüş ve mitinglerin "hem ekonomik kriz, hem adalet, hem de kadın temalı" olabileceğini belirtti. Altı muhalefet partisinin bir araya gelerek üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında da görüşlerini aktaran HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, "Umut veren, en azından mevcut rejimi kısmen de olsa iyileştirebilecek öneriler barındırdığını düşünüyoruz. Örneğin hukuki alanda, örneğin kayyum politikası ile ilgili önemli tespitlerin olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Temel diğer yandan, söz konusu programın kendileri ve kamuoyu ile paylaşılmadığı için çok da bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.