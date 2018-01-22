HDP Muğla İl Eş Başkanı'na sosyal medya gözaltısı

HDP Muğla İl Eş Başkanı ve eski HDP Bodrum İlçe Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı “aleyhinde propaganda yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Bodrum'da ikamet eden HDP Muğla İl Eşbaşkanı Fesih Aygün ile birlikte HDP Bodrum eski İlçe Başkanı Mehmet Polat ve Z.H'nin sosyal medya hesapları üzerinde inceleme yapan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğı ekiplerinin çalışması sonrası 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda Bodrum'da HDP Muğla İl Eş Başkanı Fesih Aygün ile birlikte HDP Bodrum eski İlçe Başkanı Mehmet Polat ve Muğla il merkezinde ise belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan Z.H'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine mesajlar paylaşarak, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları” öne sürüldü. Şüpheliler sorgulanmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.