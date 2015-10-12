HDP: Mitingleri iptal edebiliriz

HDP'nin güvenlik endişeleri gerekçesiyle seçime kadar mitingleri iptal etmeyi değerlendirdiği kaydedildi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle seçime kadar yapacakları mitingleri iptal etmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

Ankara Garı önünde Cumartesi sabahı meydana gelen patlamada 97 kişi hayatını kaybetmişti. 10 büyük ilde miting, 20 il ve ilçede ise çeşitli toplantılar yapmayı planlayan HDP'nin iki milletvekili adayı da saldırıda hayatını kaybetti.

Reuters'a bilgi veren Bilgen, cumartesi günkü saldırının ardından mitinglerini iptal etme konusunu değerlendirdiklerini ancak bu konuda henüz nihai bir karar verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanları göz göre göre ölüme çağırmanın anlamı olamaz. Ne yazık ki güvenliği sağlaması gereken devlet bunu sağlamıyor. Ya biz bu güvenliği sağlamanın imkanını bularak bu çalışmaları yürütebiliriz ya da oy için insanların ölümüne yol açılmasına izin veremeyiz. Mitingleri iptal etmeyi istemeyiz ama mecbur kalabiliriz."