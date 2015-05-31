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Politika

HDP mitingini 'basmak' isteyen gruba polis müdahale etti

Samsun'da HDP mitingine protesto etmek isteyen 500 kişilik grup alana girmek isteyince arbede çıktı

31 Mayıs 2015 19:55

Samsun'da HDP mitinginin yapıldığı alana girmek isteyen 500 kişilik gruba polis engel oldu. Çıkan arbedede 10 kişi gözaltına alındı.

Hakan Çelikbaş, Yaprak Koçer ve İlker Aktaş'ın DHA'da yer alan haberine göre, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda HDP Eşgenel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın mitingi öncesinde polis geniş önlem aldı. Meydana giden tüm yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Şehrin her noktasına polis ekipleri yerleştirildi. Mitingi protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ile miting alanına girmek istedi.

Polis barikatı ile karşılaşan grup, "Burası Samsun buradan çıkış yok" sloganları attı. Polisin engel olduğu grup tepkilerini artırınca 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'da bölgeye giderek grubun dağılması konusunda uyarılarda bulundu.

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