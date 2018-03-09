HDP: Milyonların barış ve özgürlük talep edileceği bir Newroz olacak

Diyarbakır'da, 2018 yılı Nevruz etkinliklerinin programının açıklandığı toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu yıl barışın haykırılacağı, eşitliğin ifade edileceği ve özgürlüğün talep edileceği bir Nevruz olacağını söyledi. Buldan, "Newrozda, Afrin'e giden askerlerin de Afrin'de yaşamını yitiren insanların da bizim çocuklarımız olduğu mesajı verilecektir" dedi.

HDP'nin, DBP, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile birlikte düzenleyeceği Nevruz etkinlerinin programı açıklandı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDK Eş sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir katıldı.



HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 2018 nevrunun dönemsel ve tarihsel olarak zulüm, savaş, işgal, kriz ve kaos politikalarına karşı daha güçlü bir direnişin ortaya çıkması bakımından büyük bir anlamı ve önemi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin dört bir yanında Newrozu kutlayacağız. Ancak, Newroza katılacak olan insanlar, yani milyonlar, sel olup meydanlara aktıkları zaman, Öcalan üzerinden tecridin kaldırılmasına yönelik büyük ve güçlü bir gösterge olacak bizim açımızdan. Yani milyonlar aslında bu tecriti kabul etmediğini meydanlarda bir kez daha haykıracaktır. Ayrıca Afrin'e yapılan operasyon, Afrin'de yaşanan işgal girişimi, Newroz alanlarında bir kez daha protesto edilecek. Afrin'e giden askerlerin de Afrin'de yaşamını yitiren insanların da bizim çocuklarımız olduğu mesajı verilecektir. Savaş politikalarına karşı barışı savunan insanlar milyonlar olup Newroz meydanlarına akacaktır. Dolasıyla bu yılki Newroz, Türkiye açısından barışın haykırılacağı, milyonların meydanda barışı haykıracağı, eşitliği ifade edileceği, özgürlüğün talep edileceği bir Newroz olacaktır."

"Kansız, müdahalesiz bir Newroz"

Nevruzlara katılacak olanlara da çağrı yapan Buldan, "Dün 8 Mart dolasıyla alanlarda ve meydanlarda eşitliği ve özgürlüğü isteyen tüm kadın arkadaşlarımızı, kadın yoldaşlarımızı bir kez daha Newroz alanlarına, Newroz meydanlarına davet ediyoruz. Yine 'Genç başladık, genç başaracağız' diyen gençler, özellikle bu yılki nevruz bayramında esarete, tekçiliğe, savaşa karşı tek ses olmak üzere Newroz meydanlarında, en ön saflarda yerlerini almalıdır. Bu yıl 'Newroz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır ve faşizm kaybedecek halklar kazanacak' şiarıyla meydanlara çıkacağız. Bir kez daha tüm halkımızı kutlanacak olan her Newroza, her meydana çıkmaya davet ettiğimizi ifade ediyoruz. Aynı zamanda şu mesajı da vermek istiyoruz; Ankara'nın, yani hükümetin, Newroz alanlarından, meydanlarından verilecek olan mesajı iyi okumasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Biz Newroz bir bayram havasında, coşkulu bir şekilde gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Kansız, müdahalesiz bir Newroz, coşkulu geçireceğimiz bir Newroz temenni ediyoruz" dedi. (DHA)