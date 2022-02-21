HDP, Milli Beka Hareketi temsilcisinin iş vaadiyle 5 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddiasını Meclis'e taşıdı: Arkasında kim var?

HDP Şırnak Milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir ve Hasan Özgüneş, Milli Beka Hareketi Cizre Dernek Başkanı Halit Barkın’ın ilçede halkı işe yerleştirme vaadiyle 5 milyon lira dolandırıp kaçtığı iddialarını Meclis'e taşıdı. HDP'li milletvekilleri Barkın ile ilgili iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Milletvekilleri, Oktay’a, “Milli Beka Hareketi’ne başlatılan bir soruşturma var mı, Halit Barkın’ın arkasında kim var?” sorularını yöneltti.

“Dolandırıcılık yaptığı doğrulanmasına ortadan kaybolmasına göz yumuldu”

HDP Şırnak Milletvekilleri, Oktay’a verdikleri önergede, “İşsizlik oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğu Şırnak ve ilçeleri sürekli torpil ve liyakatsiz iş alımları iddiaları ile gündeme gelmekte. İktidar ve çevresinde olmayanlara ya hiç iş verilmemekte ya da iş vaadi ile kandırılarak var olan varlıklarına da el konulmakta. Her defasında bu hukuk dışı işlerin arkasında ise iktidar yetkilileri ve/veya yerel temsilcileri çıkmakta. Basında ortaya çıkan iddialardan sonra Milli Beka Hareketi yetkilileri tarafından da Halit Barkın’ın dolandırıcılık yaptığı doğrulanmasına rağmen yurttaşları dolandırdığı paralar ile birlikte ortadan kaybolmasına göz yumuldu” dedi.

Milletvekilleri, Oktay’a şu soruları sordu:

- Dernek yetkilileri tarafından dolandırıcılık yaptığı bilinmesine rağmen Halit Barkın’ın 5 milyon para ile ortadan kaybolduğu iddialarına ilişkin başlatılan bir araştırma var mıdır?

- Milli Beka Hareketi Derneğinin İçişleri Bakanlığı ile nasıl bir ilişkisi vardır? İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Beka Hareketi Derneği yöneticilerinin hesaplarına para aktarıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapacak mısınız?

- Halit Barkın’ın kaçmasına karşı gerekli tedbirler neden alınmamıştır?

- Halit Barkın ve bağlı bulunduğu derneğin arkasında kim ve/veya kimler olduğuna dair bir açıklama yapacak mısınız?

- Milli Beka Hareketi Derneği hakkında başlatılan bir soruşturma var mı? Şayet yoksa bir soruşturma başlatılacak mısınız? Halktan topladığı 5 milyon lira ile ortadan kaybolan Halit Barkın hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız? Halit Barkın’ın yargılanmamasının nedeni nedir? Arkasında kimler vardır? Halit Barkın’ın ilişkide olduğu iktidar yetkilileri hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?

- Halit Barkın bugüne kadar kaç insanı iş vaadi ile kandırmıştır? Bu vaatler ile ne kadar para toplanmıştır? Bu insanların mağduriyetlerini gidermeye yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?

-İçişleri Bakanlığı'nın emri ile Valilik tarafından Milli Beka Hareketine milyonlarca para aktarıldığı iddiaları doğru mu? Doğru ise bu paralar hangi amaçla verilmiştir? Valilik tarafından söz konusu derneğe verildiği iddia edilen paraların kurum hesabına değil de başkan veya üyelerin hesabına aktarılmasının hukuki dayanağı nedir?

-Halit Barkın’ın kendi imzasıyla düzenlediği tutanağın hukuki bir karşılığı var mıdır? Bu tutanağı dikkate alan kamu görevlileri veya yetkilileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?