HDP milletvekillerinin TBMM'deki açlık grevi sona erdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li milletvekili, 27 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Meclis’te başlattıkları açlık grevi eylemini sonlandırdı.

Salı günü haftalık grup toplantı sonrası başlayan ve Meclis Grup Toplantı Salonu'nda yapılan 2 günlük açlık grevi eyleminin sembolik olduğunu belirten milletvekilleri, 28 gündür açlık grevinde olan Güven'e destek olmak ve siyasi partilerin dikkatini Güven'in eylemine çekmek için Meclis'te açlık grevi başlatmıştı.

HDP Grup toplantısının ardından Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Mithat Sancar, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ile Erdal Aydemir, TBMM'de 2 günlük açlık grevi eylemine katılmıştı.

"Kazanacağız"

HDP'nin resmi Twitter hesabında Meclis'teki açlık grevinin sona erdiğine dair yapılan paylaşımda, "Moralliyiz, güçlüyüz, kararlıyız; bütün saldırılara rağmen kazanacağız" ifadeleri kullanıldı.