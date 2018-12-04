HDP milletvekillerinden 3 günlük açlık grevi

ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Demokratik Toplum Kongresi başkanı Leyla Güven’e destek vermek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

HDP il binasında toplanan milletvekilleri ve parti yöneticileri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının iyileştirilmesine yönelik tutuklu bulunduğu cezaevinde 27 gün önce açlık grevi başlattığını duyuran Leyla Güven\'e destek verdiklerini söyledi. Kendilerinin de 3 gün süreyle açlık grevi başlattıklarını söyleyen milletvekillerinden Ömer Öcalan, \"Leyla Güven’in talebi, halkımızın ve bizim taleplerimizdir. Abdullah Öcalan’ın, Kürt sorununun çözümünde oynadığı rol ve misyon önemlidir. Bu noktada devletin geri adım atması gerekiyor ve Öcalan üzerinde sürdürülen tecridin son bulması gerekiyor” dedi.

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