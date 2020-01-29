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Politika

HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri hakkında hazırlanan 10 fezleke Meclis'te

Sezai Temelli için ise 4, Pervin Buldan için ise 1 fezleke sunuldu

29 Ocak 2020 13:15

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanlarının da aralarında bulunduğu 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında olduğu 6 HDP milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu.

Meclise sunulan fezlekeler şu şekilde:

Eş Genel Başkan Pervin Buldan: 1

Eş Genel Başkan Sezai Temelli: 4

Ağrı Mv. Berdan Öztürk: 2

Diyarbakır Mv. Remziye Tosun: 1

Diyarbakır Mv. Musa Farisoğulları: 1

Diyarbakır Mv. Semra Güzel: 1

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