HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri hakkında hazırlanan 10 fezleke Meclis'te

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanlarının da aralarında bulunduğu 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında olduğu 6 HDP milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu.
Meclise sunulan fezlekeler şu şekilde:
Eş Genel Başkan Pervin Buldan: 1
Eş Genel Başkan Sezai Temelli: 4
Ağrı Mv. Berdan Öztürk: 2
Diyarbakır Mv. Remziye Tosun: 1
Diyarbakır Mv. Musa Farisoğulları: 1
Diyarbakır Mv. Semra Güzel: 1