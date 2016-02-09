HDP Milletvekili Ziya Pir hakkında fezleke

Silvan'daki sokağa çıkma yasağının protesto edildiği 12 Kasım 2015'teki yürüyüşte yaptığı konuşma nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında açılan soruşturmayı tamamlayan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığına fezleke gönderdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Başsavcılık, Silvan ilçesinde 3 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanması ve bölgede yürütülen operasyonları protesto etmek amacıyla Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) 12 Kasım 2015'te Diyarbakır merkezde düzenlenen yürüyüş sonrası Pir'in yaptığı konuşma nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Pir hakkında fezleke hazırlayan başsavcılık, şüphelinin, üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle Anayasa'nın 83. maddesine istinaden "Dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulundu.

Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.