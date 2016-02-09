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Politika

HDP Milletvekili Ziya Pir hakkında fezleke

Başsavcılık, Pir'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu

09 Şubat 2016 13:21

Silvan'daki sokağa çıkma yasağının protesto edildiği 12 Kasım 2015'teki yürüyüşte yaptığı konuşma nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında açılan soruşturmayı tamamlayan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığına fezleke gönderdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Başsavcılık, Silvan ilçesinde 3 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanması ve bölgede yürütülen operasyonları protesto etmek amacıyla Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) 12 Kasım 2015'te Diyarbakır merkezde düzenlenen yürüyüş sonrası Pir'in yaptığı konuşma nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Pir hakkında fezleke hazırlayan başsavcılık, şüphelinin, üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle Anayasa'nın 83. maddesine istinaden "Dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulundu.

Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

 

 

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