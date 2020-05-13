HDP Milletvekili Toğrul, Tarım Bakanı Pakdemirli'ye sordu: Mevsimlik tarım işçilerini salgından korumak için hangi tedbirleri aldınız?

Fındık, çay, pamuk toplamak için dayıbaşılar tarafından kamyonlarla il ya da ilçelere taşınan mevsimlik tarım işçilerinin Koronavirüs salgınından nasıl korunacağı konusunu HDP Milletvekili Mahmut Toğrul Meclis'e taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması talebiyle hazırlanan soru önergesinde Toğrul, mevsimlik tarım işçilerinin kırılgan grupta olduğuna dikkati çekerek Koronavirüs salgını nedeniyle risk altında olduğuna vurgu yaptı.

Toğrul, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti

Daha önce kamyon kasalarında yol alan mevsimlik işçilerin sağlıklı seyahat etmeleri hususunda ne gibi tedbirler aldınız? Bu tedbirler nelerdir? Mevsimlik işçilerin ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

İllerdeki mevsimlik işçilerin özgün ihtiyaçlarını gözetleyen eşgüdüm içinde çalışan bir koordinasyon kurulacak mıdır? Söz konusu koordinasyonun kurulmasına yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

Mevsimlik işçilerin çalışma yerlerinde konaklama alanlarının (özellikle kamp çadır gibi) hijyeni nasıl sağlanacaktır? Daha önce içme suyu elde etmekte sorun yaşayan mevsimlik işçilerin bu sorununu gidermeyi düşünüyor musunuz?

Bakanlığınızca, mevsimlik işçilerin kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven vb.) taleplerini karşılayacak mısınız?

Derme çatma çadırlarda kalan mevsimlik işçilerin konaklama ve bu konaklamalardaki temel alt yapı ihtiyaçları kim tarafından karşılanacaktır? Buna yönelik bir çalışmanız mevcut mudur? İşçilerin çalışacakları alanlarda alınan tedbirler nelerdir?

Bakanlığınızca mevsimlik işçilerin ve çocuklarının ve Covid 19 Salgını dolayısıyla maruz kalabilecekleri riskler karşısında ne gibi önleyici tedbirler alınmıştır ? Mevsimlik işçilerin düzenli sağlık kontrolleri ve Covid 19 testleri ne sıklıkla yapılmaktadır?

Geçici çadır alanlarında konaklayan/kalan mevsimlik tarım işçileri salgın karşısında risk altındandır. Bu riskleri önlemeye yönelik çalışmalarınız var mı, varsa nelerdir? İşçilerin çalışmak amacıyla gittikleri illerde ne kadar kalacakları ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bir çalışmanız var mı?

11 Mart’tan günümüze kadar kaç mevsimlik işçiye Covid 19 testi yapılmıştır? Bu testlerden kaçı Gaziantep’te yapılmıştır?

11 Mart’tan günümüze kadar kaç mevsimlik tarım işçisi salgınından kaynaklı yaşamını yitirmiştir? Gaziantep’te yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır?

Bakanlığınızca mevsimlik işçilerin yaşam koşullarını düzenleyecek bir çalışmanız mevcut mudur? Pandemi döneminde, mevsimlik işçilerine yaşamlarını idame etmesi için bir ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz? Mevsimlik tarım işçileri Koronavirüs krizi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler midir?

Mevsimlik tarım işçilerinin durumu

Mevsimlik tarım işçileri, uygun barınma, beslenme olanaklarına sahip olmamaları ve sağlık hizmetlerinden yeterli oranda faydalanamamaları, ücretlerin düşüklüğü, çocuklarının eğitimindeki aksamalar, yeterli besin maddesine ve temiz suya ulaşamama gibi sorunlarla karşı karşıya