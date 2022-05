HDP Milletvekili Taşdemir, Nevruz’un resmi bayram olması için kanun teklifi verdi

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi bayram olarak kabul edilmesi için amacıyla TBMM'ye Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi sundu.

Nevruz’un, Ortadoğu ve Mezopotamya’da yaşayan halklar arasında geçmişten bu yana her yıl kutlanan bir bayram olduğunu ve kutlama şekli her halkın kendi kültürel ve geleneksel yapısına göre değişmekte birlikte özü itibariyle “yeni gün, doğuş, baharın gelişi, kurtuluş” anlamına geldiğini belirten Taşdemir "Başta Kürtler olmak üzere Farslar, Afganlar, Kırgızlar, Türkler, Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Çerkesler, Ezidiler, Aleviler vs. birçok halklar ve inançlar tarafından çok uzun yıllardan bu yana kutlanagelen önemli bir gündür. Noruz / Newroz / Nowruz / Naurız / Nevruz Sultan-ı Nevruz, Vağoba gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır. Tüm bu isimlerin ortak noktası, mevsimsel dönüşümün yaşanması ve doğanın yeniden canlanmasını ifade eden en nihayetinde, zor iklim şartlarına karşı insanoğlunun verdiği mücadeleden galip çıkmasını simgelemektedir" ifadelerini kullandı.

Kürt halkı için Nevruz'un çok daha büyük anlam ve önem taşıdığını ifade eden Taşdemir, "Çünkü Kürtler için 21 Mart Newroz Bayramı aynı zamanda bir diriliş ve direniş bayramıdır. Kürt tarihinde Newroz Bayramının çıkışı, tarihi binlerce yıl önce yaşanmış Asur kralı Dehaq’ın zulmüne Demirci Kawa önderliğinde başkaldıran Med (Kürt) halkının Ninova Kalesi’nin burçlarında yaktığı isyan ateşiyle ve özgürlüğüne kavuşmasıyla sonuçlanan bir destanın yıl dönümü olarak kutlanmaktadır" diye açıkladı.

1992 Cizre Nevruz'u

Nevruz'un, Kürtleri inkar politikası kapsamında uzun yıllar yasaklandığını belirten Taşdemir, onlarca kişinin hayatını kaybettiği 1992 Cizre Nevruz kutlamalarını hatırlattı. 1992 yılında Cizre’de Nevruz'unda bir araya gelen binlerce insanın üzerine ateş açılması sonunu 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yüzlerce insanın yaralandığını hatırlatan Taşdemir Nevruz Bayramı'nın bugün dahi yasaklandığını ifade etti.

Kemal Kurkut’u hatırlattı

En son 21 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak için Malatya'dan şehre giden 23 yaşındaki Kemal Kurkut'un kutlama alanına girişte kontrol noktasında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Taşdemir, vermiş olduğu Kanun Teklifi'nde şu ifadelere yer verdi:

"Newroz bayramı bir kez daha kana bulandı. Kemal Korkut cinayetinde sanık polise herhangi bir ceza verilmezken İstinaf Mahkemesi 2022 Newrozu’na sayılı günler kala, skandal bir karara imza atarak cinayetin 'yasal sınırlar içinde işlendiğine' hükmetti. Kürt halkına yönelik baskı, şiddet, ölüm, hapis, sürgün, cezasızlık politikalarında ısrar, 40 yılı aşkındır bu topraklarda acıyı ve ölümleri büyütmekten başka bir sonuç vermedi. Dolayısıyla Newroz Bayramı üzerinden sürdürülen yasaklamalar, engellemeler, ölümler hakların bir arada bu bayramı bir festival havasında kutlamasını engellemektedir.

"Birlikte barış içinde eşit ve kardeşçe"

21 Mart Newroz Bayramı; Türkiye’de de başta Kürtler olmak üzere tüm halkların birlikte barış içinde eşit ve kardeşçe festival havasında kutladığı bir gün olabilir. Newroz Bayramı’nın özgürce kutlanması halkları bir araya getirip kaynaştıran bir çimento vazifesi de göreceği için 21 Mart’ın resmi bayram olarak kabul edilmesi önemli bir adım olacaktır."