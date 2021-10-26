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Politika

HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP,  AKP’den daha iyidir' diye oy vermemeli

TSK’nın Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün TBMM'de oylanacak

26 Ekim 2021 13:31

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan ve bugün TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP’nin  “Evet” oyu vermesi halinde “Hiçbir Kürtün AKP’den daha iyidir diye CHP’ye oy vermemesi ve desteklememesi” gerektiğini söyledi.

CHP’nin tezkereye Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP’nin  “Evet” vermeye hazırlandığı haberinin ardından HDP’li Taşçıer,  Twitter’da “Tezkereye CHP evet diyecekse hiç bir Kürt CHP, AKP’den daha iyidir diye oy vermemeli desteklememeli” paylaşımını yaptı.

Taşçıer daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında bulunduğu parti liderlerinin çektirdiği fotoğrafı paylaşarak “Kürtler bu fotoğrafı iyi okumalı” dedi.

 

 

 

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