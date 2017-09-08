HDP Milletvekili Selma Irmak, SEGBİS ile duruşmaya katılmayı kabul etmedi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Milletvekili Selma Irmak'ın, Diyarbakır'a nakledilen duruşmasına devam edildi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Irmak, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada, duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istediği için SEGBİS sistemi ile katılmadı.

Hakkında 'Terör örgütü yöneticiliği' ve 6 kez 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 52.5 yıl hapis cezası talep edilen HDP Milletvekili Selma Irmak'ın, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a nakledilen duruşmasına devam edildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selma Irmak, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, SEGBİS sistemi ile katılmak istemediğini belirten dilekçe sunarak, katılmadı.

Duruşmayı HDP milletvekilleri Leyla Birlik, Ziya Pir, Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp de salondan izledi. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, bir önceki celse sunduğu esas esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, Selma Irmak'ın cezalandırılmasını istedi. Daha sonra söz alan sanık avukatları Ebru Günay, Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Mesut Beştaş, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

"Kendi güvenliği açısından sakıncalı"

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Selma Irmak'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Irmak'ın tutuklu olduğu cezaevi ile yargılamanın yapıldığı mahkeme arasında bulunan mesafe ve bölgede meydana gelen terör olayları gözetildiğinde, Irmak'ın duruşmada hazır edilmesinin kendi güvenliği açısından sakıncalı olabileceğini belirten mahkeme, bu nedenle duruşmada hazır bulunudurulması talebinin reddine karar verdi. Duruşma ertelendi.

HDP'li Akdoğan'nın yurt dışına çıkış yasağı sürecek

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Kasım 2016 günü tutuklanan ve 26 Nisan 2017 günü yapılan ilk duruşmada tahliye edilen HDP milletvekili Nihat Akdoğan'ın yargılanmasına da Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Hakkında ‘suçu ve suçluyu övmek,’ ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma,’ ‘örgüte üye olma’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçlamalarından 85 yıl kadar hapis cezası istenen Nihat Akdoğan'ın katılmadığı duruşmada, avukatları Rıdvan Kurt ve Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu.

Duruşmada söz hakkı verilen Akdoğan'ın avukatları, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Akdoğan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddederek, duruşmayı erteledi.