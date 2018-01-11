T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Milletvekili Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu: Belge yok, duyumlar üzerine açıklama yaptım

HDP Milletvekili Paylan'ın yurt dışında yaşayan akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine yönelik suikast girişiminde bulunulacağı açıklaması nedeniyle ifadesine başvuruldu

11 Ocak 2018 23:26

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, yurt dışında yaşayan akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine yönelik suikast girişiminde bulunulacağına dair istihbarat aldıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvuruldu. Paylan'ın ifadesinde  Bu konuda somut bir bilgi ve belge yok. Duyumlar üzerine açıklama yaptım" dediği belirtildi. 

Garo Paylan, 20 Aralık 2017'de TBMM'de yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan bazı gazeteci ve akademisyenlerin hükümet, Cumhurbaşkanı ve medya tarafından 'vatan haini' olarak hedef gösterildiğini, Türkiye merkezli bir yapının, bu kişilere yönelik suikast için harekete geçtiğini söylemişti. Paylan, suikast yapılacak kişilerin bir listesi olduğunu ve bu konuda aldıkları bilgileri MİT, emniyet ve hükümetin ilgili bakanlarına verdiklerini belirtmişti. Bu açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Paylan'ı ifadesi için savcılığa davet etti. 

"Somut bilgi ve belge yok duyumlar üzerine açıklama yaptım"


Bugün avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi'ne gelen Paylan, savcılığa ifade verdi. Paylan'ın ifadesinde, "Türkiye'de Hrant Dink gerçeği var. Kendisi arkadaşımdı. O dönemle hedef gösterildi. Yurt dışına çıkmasını istedim ama gitmedi ve öldürüldü. Şimdi de aralarında Can Dündar'ın da bulunduğu bazı kişiler ve HDP'liler siyasiler ve medya tarafından hedef gösterildi. Almanya'dan bu kişilere suikast düzenleneceği yönünde duyumlar aldık. Bu konuda somut bir bilgi ve belge yok. Duyumlar üzerine açıklama yaptım" dediği belirtildi. (DHA)
 

 

ETİKETLER

HDPGaro PaylansuikastAvrupa

İlgili Haberler

HDP’li Paylan: Avrupa'daki Türklere suikast yapacaklar

"Avrupa'daki vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için hükümeti uyardım"

Alman emniyetinden HDP'li Paylan'ın 'suikast' uyarısıyla ilgili açıklama: Tehlikeden haberdarız

HDP'li Paylan Avrupa'daki Türkiyeli gazeteci, yazar ve akademisyenlere yönelik suikast listesi olduğunu söylemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24