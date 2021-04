HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 198 imzalı destek

T24 Haber Merkezi

International Observatory of Human Rights (IOHR), insan hakları kuruluşları, aktivistler, hukukçular, yazarlar, gazeteciler, politikacılar ve akademisyenler HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek vermek amacıyla 198 imzalı bir metin açıkladı.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Üniversitesi’nde okuyan 23 kız öğrencinin, 31 Ağustos 2020 tarihinde gözaltına alındıktan sonraki 5 gün boyunca iki sefer çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etmiş bu iddia uzun süre gündem olmuştu. Gergerlioğlu, önce Uşak Emniyet Müdürü sonrasında da AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ‘terörist’ suçlamasında bulunularak tehdit edilmişti.

Bunun hemen akabinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu ve çıplak arama konusunda tepkilerini ortaya koyan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı açıklaması yapmıştır. Açıklama şöyle devam etti:

"Kamu görevlilerinin insan hakları savunucularına ve milletvekillerine kolay bir şekilde ‘terörist’ suçlamasında bulunması nedeniyle, uzun süredir devam eden kitlesel gözaltılar ve insan hakları ihlalleri konusunda ciddi endişe içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. IOHR ve insan hak ve özgürlüklerine inanan, bu kapsamda mücadele eden kişi ve kurumlar olarak Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanında olduğumuzu belirtiyor ve başta Gergerlioğlu olmak üzere insan hakları savunuculuğu yapan kişilere kamu görevlileri, siyasiler ve savcılar tarafından yöneltilen tehditlere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

İmzacı Şahıslar ve Organizasyonlar

1. Dietmar KÖSTER, Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Avrupa Parlamentosu Çağdaş

Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı Grubu (Almanya)

2. Özlem DEMIREL, Avrupa Parlamentosu Üyesi, Avrupa Parlamentosu Sol Grup -

GUE / NGL (Almanya)

3. Rev. Dirk FICCA, Dünya Dinleri Parlamentosu Konseyi'nin Yönetici Müdürü

(Amerika Birleşik Devletleri)

4. Sophie ROHONYI, Federal Parlamento Üyesi (Belçika)

5. Christophe LACROIX, Federal Parlamento Üyesi (Belçika)

6. Georges DALLEMAGNE, Federal Parlamento Üyesi (Belçika)

7. Carlo SOMMARUGA, Senatör (İsviçre)

8. Gyde JENSEN, Alman Federal Meclisi İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu

Başkanı (Almanya)

9. Sevim DAGDELEN, Die Linke, Alman-Türk Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı,

Alman Parlamentosu Üyesi (Almanya)

10.Gokay AKBULUT, Die Linke, Alman Parlamentosu Üyesi (Almanya)

11.Andrej HUNKO, Alman Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

üyesi (Almanya)

12.Kai GEHRING, İttifak 90 / Yeşiller, Alman Parlamentosu Üyesi (Almanya)

13.Ulla JELPKE, Die Linke, Alman Parlamentosu Üyesi (Almanya)

14.Simone SUSSKIND, Brüksel Parlamentosu Üyesi ve Senatosu Üyesi (Belçika)

15.Bianca DEBAETS, Brüksel Parlamentosu Üyesi (Belçika)

16.Victoria AUSTRAET, Brüksel Parlamentosu Üyesi (Belçika)

17.Joris NACHTERGAELE, Flaman Parlamentosu Üyesi (Belçika)

18.Hannelore GOEMAN, Flaman Parlamentosu Üyesi (Belçika)

19.Karl VANLOUWE, Flaman Parlamentosu Üyesi (Belçika)

20.Berivan ASLAN, Avusturya Parlamentosu Üyesi (Avusturya)

21.Philippe COURARD, Valon Parlamentosu Üyesi ve Senatör (Belçika)

22.Pierre BAYENET, Parlamenter ve Avukat, Cenevre (İsviçre)

23.Laurence FEHLMANN RIELLE, İsviçre Ulusal Konseyi Üyesi, Hukuk İşleri Komitesi

Başkanı (İsviçre)

24.Sylvain THÉVOZ, Parlamenter, Cenevre Şehri Sosyalist Partisi Eşbaşkanı (İsviçre)

25.Jean-Charle RIELLE, Parlamenter, Cenevre (İsviçre)

26.Emmanuel DEONNA, Parlamenter, Cenevre (İsviçre)

27.Rémy PAGANI, Parlamenter, Cenevre Eski Belediye Başkanı (İsviçre)

28.Ingebjørg GODSKESEN, Norveç Parlamentosu üyesi ve Avrupa Konseyi eski

Türkiye raportörü (Norveç)

29.Lloyd RUSSELL, İngiltere Parlamentosundan Brighton Milletvekili (İngiltere)

30.Caroline LUCAS, Brighton Pavilion Yeşil Parti Milletvekili (İngiltere)

31.Dr. Peter PILZ, Eski Avusturya Parlamentosu Üyesi (Avusturya)

32.Elisabeth DECREY WARNER, Eski Parlamento Başkanı, Cenevre, (İsviçre)

33.Jean-Marc DEVAUD, Eski Belediye Başkanı, Meyrin, Cenevre (İsviçre)

34.Abdullah DEMIRBAŞ, Diyarbakır'daki Sur Kentinin eski Belediye Başkanı (Türkiye)

35.Abdulhakim DAŞ, Eski HDP Milletvekili (Türkiye)

36.Nesrin NAS, Eski Milletvekili (Türkiye)

37.Ramazan GEZGIN, Eski Milletvekili (Türkiye)

38.Mahmut Alınak, Eski Milletvekili (Türkiye)

39.Johan VANDE LANOTTE, Gent Universitesinde Profesör, Eski Başbakan Yardımcısı

(Belçika)

40.Johan LEMAN, KU Leuven'de Emekli Profesör, Eşit Fırsatlar ve Irkçılıkla Mücadele

Merkezi Eski Direktörü (Belçika)

41.Jean ZIEGLER, Cenevre Üniversitesi Emekli Profesör, Eski İsviçre Parlamenter, Eski

Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü (İsviçre)

42.Hugues DUMONT, Saint-Louis Üniversitesi'nde Profesör, Saint-Louis Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Eski Dekanı (Belçika)

43.Burak ÇOPUR, Profesör ve Siyaset Bilimci (Almanya)

44.Ahmet AYKAÇ Ekonomi Profesörü, “ISTCAP Partners” Kurucusu, Genel Ortağı ve

Başkanı (Fransa)

45.Kisten GOVENDER, Güney Afrika Hukuk Uygulama Konseyi üyesi (Güney Afrika)

46.Taner AKÇAM, Sosyolog, Tarihçi ve Yazar, Minnesota Üniversitesi Shoah ve

Soykırım Araştırmaları Merkezi'nde Profesör (Almanya)

47.Pascale VIELLE, UCLouvain'de Profesör ve UCLouvain'de "İnsan Hakları Merkezi"

bilimsel komite üyesi (Belçika)

48.Prof.Dr.Gençay GÜRSOY, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı (Türkiye)

49.Zacharie ZACHARIEV, Paris Sorbonne ve Sofya üniversitelerinde Doktora Sahibi,

UNESCO'da Eski Direktör (Fransa)

50.Levent MAZILIGÜNEY, Ph.D., Avukat, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

51.David A. KESSLER, Ph.D. - Kent Eyalet Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri)

52.Eric JEFFERIS, Ph.D. - Fakülte Program Koordinatörü, Kent State Üniversitesi

(Amerika Birleşik Devletleri)

53.Sophia PANDYA, Long Beach'teki California Eyalet Üniversitesinde Profesör

(Amerika Birleşik Devletleri)

54.Ramiro Jesús SANDOVAL, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinde Profesör-UNAM

(Meksika)

55.Juan Manuel PORTILLA GÓMEZ, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinde ProfesörUNAM (Meksika)

56.Ori Z SOLTES, Georgetown Üniversitesi Teoloji bölümünde Profesör (Amerika

Birleşik Devletleri)

57.Anne MORELLI, Université libre de Bruxelles'de Profesör ve Dinler ve Azınlıkların

Tarihinde uzmanlaşmış Belçikalı Tarihçi (Belçika)

58.Hacer ANSAL, Işık Üniversitesi Profesörü (Türkiye)

59.Kuvvet LORDOĞLU, Marmara Üniversitesi Profesörü (Türkiye)

60.Nil MUTLUER, Araştırmacı (Almanya)

61.Eric SOTTAS, Dünya İşkenceye Karşı Örgüt Eski Genel Sekreteri, OMCT (İsviçre)

62.Ahmet INSEL, Ekonomist, Yayıncı, Gazeteci ve Siyaset Bilimci (Türkiye)

63.Baskın ORAN, Akademisyen, Siyaset Bilimci, Politikacı ve İnsan Hakları Aktivisti

(Türkiye)

64.Mehmet RASGELENER, Ekonomist (Türkiye)

65.Onur HAMZAOĞLU, Tıp Doktoru (Türkiye)

66.Hakkı TAŞ, Tıp Doktoru (Türkiye)

67.İsmail BEŞIKÇI, Sosyolog (Türkiye)

68.Kadir CANGIZBAY, Sosyolog (Türkiye)

69.Murat BELGE, Akademisyen, Çevirmen, Edebiyat Eleştirmeni, Köşe Yazarı, Sivil

Haklar Aktivisti ve Türk Tur Rehberi (Türkiye)

70.Binnaz TOPRAK, Akademisyen ve Eski Milletvekili (Türkiye)

71.Muhammed YASIN, Akademisyen ve Aktivist (Türkiye)

72.Taner BAYRAK, Akademisyen (Türkiye)

73.Semra SOMERSAN, Akademisyen (Türkiye)

74.Mevlut ULGEN, Akademisyen (Türkiye)

75.Serdar M. DEĞIRMENCIOĞLU, Akademisyen ve Yazar (Türkiye)

76.Bülent BILMEZ, Akademisyen ve Yazar (Türkiye)

77.Ümit CIZRE, Akademisyen veY azar (Türkiye)

78.Sibel ÖZBUDUN, Akademisyen, Yazar, İnsan Hakları Aktivisti (Türkiye)

79.Carmen Monica CERCELESCU, Avukat, Hukukta İletişim Uzmanı, Romanya Ulusal

Barolar Birliği İletişim Departmanı Şefi (Romanya)

80.Fethiye ÇETIN, Avukat, Yazar, İnsan Hakları Aktivisti (Türkiye)

81.Sami EVREN, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu eski Genel Başkanı

(Türkiye)

82.Akın ATALAY, Medya Patronu, Avukat, Hukukçu, (Türkiye)

83.Ahmet Hulusi KIRIM, İstanbul Barosu’nda Avukat (Türkiye)

84.Erdal DOĞAN, İstanbul Barosu’nda Avukat (Türkiye)

85.Ergin CINMEN, Avukat (Türkiye)

86.Kemal AKKURT, Avukat (Türkiye)

87.Mebuse TEKAY, Avukat (Türkiye)

88.Şiar RIŞVANOĞLU, Avukat (Türkiye)

89.Ziya BAYRAK, Avukat (Türkiye)

90.Fethiye ÇETIN, Avukat (Türkiye)

91.Konnan KOFFI, Uluslararası Şiddetsizlik Gözlemevi Başkanı (Fransa)

92.Akın BIRDAL, Insan Hakları Aktivisti ve Politikacı (Türkiye)

93.Aydın ENGİN, Gazeteci, Oyun Yazarı, Senarist ve Siyasetçi (Türkiye)

94.Ufuk URAS, Siyasetçi (Türkiye)

95.Ümit FIRAT, Siyasetçi (Türkiye)

96.Mehmet Nafiz KOÇ, Siyasetçi (Türkiye)

97.Eşber YAĞMURDERELI, Yazar, Senarist, Şair, Öykü Yazarı, Aktivist (Türkiye)

98.Attila TUYGAN, Yazar, Editör, Çevirmen, Araştırmacı ve İnsan Hakları Aktivisti

(Türkiye)

99.Orhan ALKAYA, Şair, Yazar, Oyuncu (Türkiye)

100. Vecdi SAYAR, Eleştirmen, Yazar, Yönetmen (Türkiye)

101. Uğur AKER Yazar ve Ekonomist (Türkiye)

102. Prof. Dr. Eser KARAKAŞ, Yazar ve Ekonomist (Türkiye)

103. Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN, Siyaset Bilimci & Hukukcu, Helsinki Yurttaşlar

Derneği Kurucu Üyesi

104. Cengiz AKTAR, Siyaset Bilimci, Gazeteci ve Yazar (Türkiye)

105. Erdoğan AYDIN, Tarih Araştırmacısı, Gazeteci, Yazar (Türkiye)

106. Cumali UYAR, Gazeteci ve Yazar (Almanya)

107. Yalçın ERGÜNDOĞAN, Gazeteci ve Yazar (Türkiye)

108. Ercan İPEKÇI, Gazeteci ve Avukat (Türkiye)

109. Sengun KILIÇ, Gazeteci ve Yazar (Türkiye)

110. Doğan ÖZGÜDEN, Gazeteci ve Editör (Belçika)

111. İnci HEKIMOĞLU, Gazeteci (Türkiye)

112. İnci TUĞSAVUL, Gazeteci (Belçika)

113. Güngör ŞENKAL, Dilbilimci ve Yazar (Avusturya)

114. Temel DEMİRER, Yazar ve İnsan Hakları Aktivisti (Türkiye)

115. Ayşegül DEVECIOĞLU, Yazar (Türkiye)

116. Fikret BAŞKAYA, Yazar (Türkiye)

117. Mustafa PAÇAL, Yazar (Türkiye)

118. Reyan TUVI, Yazar (Türkiye)

119. Oya BAYDAR, Yazar (Türkiye)

120. Pervin ERBIL, Yazar (Türkiye)

121. Melek ULAGAY, Yazar (Türkiye)

122. Ragıp ZARAKOLU, Yazar (Türkiye)

123. Bülent TEKIN, Yazar (Türkiye)

124. Sait ÇETINOĞLU, Yazar (Türkiye)

125. Babür PINAR, Şair, Yazar (Türkiye)

126. Nazar BÜYÜM, Yazar (Türkiye)

127. Hanna BETH-SAWOCE, Yazar (İsveç)

128. Hovsep HAYRENI, Yazar (Belçika)

129. Necmiye ALPAY, Yazar (Türkiye)

130. Viki ÇIPRUT, Yazar (Türkiye)

131. Neşe ERDILEK, Yazar (Türkiye)

132. Nesteren DAVUTOĞLU, Yazar (Türkiye)

133. Erdoğan KAHYAOĞLU, Yazar (Türkiye)

134. Hakan TAHMAZ, Yazar (Türkiye)

135. Recep MARAŞLI, Yazar (Almanya)

136. Hüseyin Habip TAŞKIN, Yazar (Türkiye)

137. Şükrü HAMARAT, İnşaat Mühendisi (Türkiye)

138. Hacı ORMAN, Film Yönetmeni (Türkiye)

139. Haldun AÇIKSÖZLU, Film Yönetmeni (Türkiye)

140. A. Serdar KOÇMAN, Yeminli Tercüman (Türkiye)

141. Madiambal DIAGNE, Uluslararası Frankofon Basın Birliği Başkanı (Senegal)

142. Iulia NUELEANU, Gazeteci, Genel Yayın Yönetmeni, Eski Devlet Danışmanı

(Romanya)

143. Alev ER, Gazeteci (Türkiye)

144. Cengiz ÇANDAR, Gazeteci (Türkiye)

145. Necati ABAY, Gazeteci (Türkiye)

146. Bülent ATAMER, Gazeteci (Türkiye)

147. William C. PETERS, J.D., LL.M. - Yasal Çalışmalar Koordinatörü, SUNY

Plattsburgh (Amerika Birleşik Devletleri)

148. Valentin STELIAN BĂDESCU - Bilimsel Yardımcı Araştırmacı, Bükreş

Barosunda Avukat (Romanya)

149. Audrey KESSLER, The Write Hand of Ohio’nun sahibi (Amerika Birleşik

Devletleri)

150. İsmail Cem ÖZKAN, Grafik sanatçısı (Türkiye)

151. Walter VAN STEENBRUGGE, "Van Steenbrugge Advocaten" ortağı, Ulusal ve

Uluslararası Ceza Avukatı (Belçika)

152. Johan HEYMANS "Van Steenbrugge Advocaten" şirketinde Ortak ve

Antwerp Üniversitesi'nde Asistan (Belçika)

153. Constantin IONUT COJOCARU, Üniversite Öğretim Görevlisi, Gazeteci, Tarih

Araştırmacısı, Glasul Istoriei Derneği Başkanı (Romanya)

154. Fatma DIKMEN, KNK eski Üyesi (Türkiye)

155. François DE VARGAS, İşkenceyi Önleme Derneği Eski Genel Sekreteri-APT,

NGO Public Eye Eski Sekreteri (İsviçre)

156. José L. GOMEZ DEL PRADO, Uluslararası İnsan Hakları Uzmanı, BM Paralı

Askerlerin Kullanımına İlişkin Çalışma Grubunun Eski Üyesi (İsviçre)

157. Lars SEMMERUD, Idari sorumlu: “Bydelsfedre” (Norveç)

158. Helga ØVSTHUS, Yönetim Kurulu Başkanı: “Unlimited” (Norveç)

159. Monica MARCELLA, Yönetim Kurulu Başkanı: “La Humla Suse” (Norveç)

160. Amina FRENSE, Güney Afrika Editör Forumu'nun Kurucusu ve Direktörü

(Güney Afrika)

161. Felix KAIZA, Bağımsız Medya Danışmanı (Tanzanya)

162. Mehmet ÖZER, Sanatçı (Türkiye)

163. Pınar AYDINLAR, Sanatçı (Türkiye)

164. Ferhat TUNÇ, Sanatçı (Türkiye)

165. Şanar YURDATAPAN, Besteci, Söz yazarı, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

166. Isaac LONGWE, İnsan Hakları Savunucusu, Uluslararası Af Örgütü (Doğu

Afrika)

167. Halil SAVDA, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

168. Zeynep TANBAY, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

169. Pınar ÖMEROĞLU, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

170. Bülent ATAMER, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

171. Ali GÖKKAYA, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

172. Esra KOÇ, İnsan Hakları Savunucusu Türkiye)

173. Gürhan ERTÜR, İnsan Hakları Savunucusu Türkiye)

174. Hanife YÜKSEL, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

175. Evren ALTINER, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

176. Mahmut KONUK, İnsan Hakları Savunucusu (Türkiye)

177. Mehmet ULUIŞIK, İnsan Hakları Savunucusu (Almanya)

178. José Oswaldo URBINA PEREZ, Cruz Saco Eğitim Kurumu Genel Müdürü,

Lima Ticaret Odası Eğitim Komisyonu Üyesi (Peru Cumhuriyeti)

179. Habib MIRADJI, Dar es Salaam'da faaliyet gösteren Azaniapost Gazetesinin

Direktörü (Tanzanya)

180. William Carreño Pérez, Peru Cumhuriyeti Kongresi Eğitim Komisyonu

Danışmanı (Peru Cumhuriyeti)

181. Aaron COHEN (Amerika Birleşik Devletleri)

182. International Observatory of Human Rights (İngiltere)

183. International Association of People's Lawyers (Fransa)

184. Open Dialogue (Polonya)

185. Lawyers’ Rights Watch (Kanada)

186. Australasian Muslim Times (Avustralya)

187. Human Rights Foundation (Amerika Birleşik Devletleri)

188. Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (Kanada)

189. Gesellschaft für bedrohte Völker (Almanya)

190. Human Rights Monitoring Institute/ Žmogaus teisių stebėjimo institutas

(Litvanya)

191. International Bar Association’s Human Rights Institute (İngiltere)

192. Ankara Düşüncede Özgürlük Girişimi (Türkiye)

193. Düşünce Suçuna Karşı Girişim (Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim) (Türkiye)

194. German Institute for Global and Area Studies (Almanya)

195. Association for Dialogue and Solidarity of Lawyers (Asociația pentru Dialog

și Solidaritate a Avocaților) (Romanya)

196. International Association for Human Rights Advocacy -IAHRA (İsviçre)

197. Human Rights Defenders (Almanya)

198. Solidarity With Others (Belçika)