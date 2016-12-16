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Politika

HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş serbest bırakıldı

HDP, Erdoğmuş'un katıldığı cuma namazı gerekçesiyle hakkında düzenlenen fezlekeden dolayı gözaltına alındığını duyurmuştu

16 Aralık 2016 03:28

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ankara'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Erdoğmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece yarısı gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğmuş'un emniyetteki işlemlerinin ardından sabah adliyeye sevk edildi. Erdoğmuş, Ankara'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

 

Kerestecioğlu açıklama yapmıştı

 

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Meclis'ten çıktıktan sonra gözaltına alındı. Kendisiyle konuştum 'İyiyim' dedi" diye konuşmuştu.

Erdoğmuş'un kıldırdığı 'sivil cuma namazı'

 

 

 

Nimetullah Erdoğmuş kimdir?

Erdoğmuş'un TBMM'de yer alan özgeçmişi şöyle:

1 Ocak 1960'ta Bingöl Genç Meşedalı köyünde doğdu. Baba adı Muhyettin, anne adı Zübeyde'dir. Müftü; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Mısır'da mesleki bilgi alanında özel eğitim aldı. Elazığ, Kilis ve Diyarbakır?da İl Müftülüğü yaptı. Arapça bilen Erdoğmuş, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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