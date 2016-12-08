HDP milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı

HDP İstanbul Millletvekili Hüda Kaya, İstanbul'daki evinin önünde gözaltına alındı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtildi.

HDP'den yapılan açıklamaya göre İstanbul milletvekili Hüda Kaya, bugün İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim-Sen) düzenlediği eyleme destek vermek için üniversiteye gitmişti.

Bu eylemin ardından, evinin önünde gözaltına alınan Kaya'nın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldüğü bildirildi.