HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu için hapis istemi

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Filiz Kerestecioğlu şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede 14 Şubat'ta sosyal paylaşım siteleri üzerinden "Kongreya Jinen Azad" adı ile oluşturulan bir organizasyonun, Kadıköy Altıyol Boğa Meydanı'nda toplanıp eylem yapılacağı yönünde çağrılar yaptığı, şüpheli Kerestecioğlu'nun da bu çağrıya icabet ettiği belirtildi.

Söz konusu meydanda, flama taşıyan 100' e yakın gösterici kadın şahsın, aralarında şüpheli Kerestecioğlu'nun da bulunduğu halde toplanmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, şüpheli Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık grubun sloganlar attığı, pankartlar açtığı, araç ve yaya trafiğini aksattığı, emniyet görevlilerinin şüphelinin de aralarında bulunduğu gruba dağılmaları konusunda uyarılarda bulundukları buna rağmen grubun dağılmadığı aktarıldı.

"Şüphelinin ifade vermediği.."

İddianamede, grubun dağılmaması üzerine emniyet görevlilerinin araç ve yaya trafiğinin düzeninin sağlanması bakımından grubu cadde girişinden uzaklaştırarak dağıttıkları ve olayla ilgili tutanak düzenledikleri kaydedilerek, şüpheli Filiz Kerestecioğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği vurgulandı

Kerestecioğlu'nun atılı suçtan ifadesinin alınması bakımından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikamet adresine ve iş yeri adresine çağrı kağıdı çıkarıldığı bildirilen iddianamede, şüphelinin ifade vermediği ve bu şekilde savunma hakkından vazgeçtiğinin kabulüyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

İddianamede, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Keresticioğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.