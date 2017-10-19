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Politika

HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün cezası onaylandı

Encü'nün milletvekiliği düşürülecek

19 Ekim 2017 18:28

Tutuklu HDP Şırnak  Milletvekili Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Encü'nün milletvekilliği düşürülecek.

Milletvekili Encü hakkında iki ayrı dosyadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.

Encü’nün cezasının kesinleşmesinin ardından karar Meclis’e gönderilecek. Kesinleşmiş hükmün Meclis’te okunmasının ardından Encü’nün milletvekilliği düşmüş olacak. Daha önce haklarındaki kesinleşmiş cezalar nedeniyle Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan ve Besime Konca’nın milletvekillikleri düşürülmüştü.

 

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