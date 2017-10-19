HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün cezası onaylandı

Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Encü'nün milletvekilliği düşürülecek.
Milletvekili Encü hakkında iki ayrı dosyadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.
Encü’nün cezasının kesinleşmesinin ardından karar Meclis’e gönderilecek. Kesinleşmiş hükmün Meclis’te okunmasının ardından Encü’nün milletvekilliği düşmüş olacak. Daha önce haklarındaki kesinleşmiş cezalar nedeniyle Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan ve Besime Konca’nın milletvekillikleri düşürülmüştü.