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Politika

HDP Milletvekili Ferhat Encü ifadeye çağırıldı

Encü, partisinin aldığı karar çerçevesinde ifadeye gitmeyeceğini söyledi

12 Temmuz 2016 17:13

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İdil Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla ifadeye çağrılan Encü, daha önce partisinin aldığı karar çerçevesinde ifadeye gitmeyeceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ferit Aslan’ın haberine göre, Mardin'in Midyat İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları zamanında ilçede bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, Twitter paylaşımları nedeniyle soruşturma açtı. Hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlaması bulunan Ferhat Encü'nün bu soruşturma kapsamında ifade vermesi istendi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan talimat yazısında, "Aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı Ferhat Encü, Başsavcılığınıza davet edilerek, yazımız ekinde gönderilen evrak içeriğine özellikle İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 17 Mart 2016 tarihli fezlekedeki hususlara göre, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan savunması alınarak, ikmal olunacak evrakın Cumhuriyet başsavcılılığımıza gönderilmesi rica olunur" dendi.

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