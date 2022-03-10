HDP Milletvekili Feleknas Uca hakkında "Kürdistan" ifadesi nedeniyle fezleke hazırlandı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında, Aydın’da yaptığı konuşmasında geçen "Kürdistan" ifadesi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na gönderilen fezlekede, Uca’nın Aydın’da 12 Temmuz 2020 tarihinde katıldığı etkinlikte kullandığı “…Ege’de, Marmara’da, Kürdistan’da bütün Kürdistan şehirlerinde ve Türkiye’de biz istedik ki annelerimize, bacılarımıza, yoldaşlarımıza ulaşalım…" ifadeleri suçlama konusu yapıldı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Berivan Altan'ın haberine göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ve yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderilen fezleke de “Kürdistan ve Kürdistan şehirleri” sözleriyle “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ettiği öne sürüldü. Fezlekenin gerekçesinde ise "Kürt orijinli vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler Abdullah Öcalan tarafından Kürdistan olarak adlandırılmıştır” denildi.