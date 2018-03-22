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Yaşam

HDP milletvekili Berdan Öztürk hakkında yakalama kararı

HDP Ağrı milletvekili Berdan Öztürk'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor

22 Mart 2018 21:41

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. PKK'lıların cenazelerine katıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Berdan Öztürk'ün bir yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün PKK'lıların cenazelerine katılıp "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle birer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görüldü. Duruşmaya, sanıklar Taşdemir ve Öztürk ve avukatları katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında yapılan usulü işlemlere rağmen duruşmaya gelmeyen Öztürk hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de ara kararında, Berdan Öztürk hakkında savunmasının ve delillerinin tespiti amacıyla yapılan usulü işlemlerin sonuçsuz kalması göz önüne alınarak, sanığın kaçak sanık olarak kabulü ile savunma ve delillerin tespitine yönelik olarak hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasına karar verdi.

Heyet, Öztürk'ün mahkemenin yargı çevresi içinde yakalandığı takdirde derhal hazır edilmesi ve mahkemenin yargı çevresi dışında yakalandığı takdirde savunmasının tespiti sonucunda başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise serbest bırakılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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HDPDirayet TaşdemirBerdan Öztürkyakalama kararı

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