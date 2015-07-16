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HDP, MHP ile bayramlaşmayacak!

HDP'nin bayramlaşma programında AKP, CHP ve Saadet Partisi yer alıyor

16 Temmuz 2015 22:02

HDP bayramlaşma programını açıkladı. AKP, CHP ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek olan partinin programında MHP yer almıyor.

Bayramlaşmak için diğer partileri HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Zeynep Karaman ve HDP PM üyesi Ahmet Karataş ziyaret edecek.

Genel Merkezimize bayramlaşmak üzere gelecek siyasi parti yetkililerini ise Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, MYK Üyesi Alp Altınörs, PM Üyesi Emir Ali Türkmen karşılayacak.

Partinin bayramlaşma programının saatleri şöyle:

AKP'ye ziyaretimiz: 10:10
AKP'nin partimize ziyareti: 10:10

CHP'ye ziyaretimiz: 10:40
CHP'nin partimize ziyareti: 10:40

SP'ye ziyaretimiz: 11:10
SP'nin partimize ziyareti: 11:10

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