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HDP: MHP düzeysiz açıklamalarla AKP ile olan işbirliğini maskelemek istiyor

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, CHP-HDP görüşmesinin ardından açıklama yaptı

04 Ağustos 2015 20:15

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:  Bu koalisyon seçeneğini Türkiye’deki kutuplaşma yönüyle ve çatışma zeminini güçlendirecek çalışmalardan kurtarabileceğini düşünüyoruz. AKP-CHP koalisyonunun Türkiye'nin geleceği açısından sağlam bir programla birlikte, pek çok soruna çözüm getirebileceğini düşünüyoruz.

Şu anda erken seçimden çok, bu koalisyon görüşmelerinden sonuç alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Ama parti olarak da her zaman görüşümüzü ifade ettik. Cumhurbaşkanı erken seçim istiyor, AKP yönetimini de baskı altında tutuyor. AKP'nin olası böylesi bir yaklaşımı durumunda biz her türlü seçeneğe parti olarak hazırız.

Koalisyon görüşmesi, orada tartışılan detaylar gündeme gelmedi. Biz bu görüşmeyi Türkiye'nin en sıcak gündemi olan bu kan ortamının bir an önce durması, şiddet ortamından çıkılması için yaptık. Koalisyon görüşmeleriyle ilgili kendileri eğer gerek görürlerse, biz her zaman buna açığız. Ama yapmış olduğumuz görüşmede koalisyonda nelerin konuşulduğu, mutabakatın olup olmadığı konusun gündemleşmedi. Bu konuda onlar bir ihtiyaç hissederse kapımız açıktır.

Maalesef bu konuda AKP'nin veya MHP'nin böylesi tutum içinde olmadığını belirtmek isteriz. Eğer kendilerinde böyle bir arayış varsa, bizim kapımız açık. Şu anda bir heyetimiz Güney Federal Kürdistan bölgesinde, Kandil alanında, sivil katliamın yaşandığı yerde incelemelerde bulunuyor. Katliamın boyutunu ve yerel halkın sıkıntılarını tespit ediyor. Heyetimiz geldikten sonra görüşeceğiz, onların gözlemlerini kendilerinden almış olacağız. ikinci bir ziyarete ihtiyaç var ise bunu değerlendireceğiz.

 

‘Şerefsiz polemiği sürüyor...’

 

Bizim gündemimizde MHP ile karşı karşıya gelme gibi bir durum söz konusu değil. Ancak belli ki MHP, seçimlerden sonra çözüm sürecinin bozulması şartıyla AKP'yle girmiş olduğu işbirliğini gözden kaçırmak için HDP'ye saldırıyor.  Düzeysiz açıklamalar yaparak AKP ile olan işbirliğini maskelemek istiyor.

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