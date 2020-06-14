HDP'liler 'Demokrasi Yürüyüşü' öncesi Devrimci Gençlik Köprüsü'nden geçti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki milletvekilleri, ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ öncesi Hakkari’de 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla özdeşleşen Devrimci Gençlik Köprüsü’nden geçti.

Sancar yarın yürüyüşü saat 10.00’da HDP Hakkari İl Örgütü önünden, diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise Edirne Cezaevi önünden başlatacak. Eş Genel Başkanlara milletvekilleri ve partililer eşlik edecek.

Öte yandan HDP’nin yürüyüşü öncesinde Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ olmak üzere toplam 9 ile giriş-çıkış yasağı konuldu. Son yasağın geldiği Adana’da valilik, giriş ve çıkışların 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu. (ANKA)

Ne olmuştu?

HDP, Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu, AKP ve MHP koalisyonunun seçmen iradesine darbe vurduğuna işaret ederek, Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıkmıştı.