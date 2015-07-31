Demirtaş: Eller tetikten çekilmeli, çözüm süreci tekrar başlamalı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin olarak, "Binbir zahmetle kurulan müzakere masasına yeniden dönülmeli. Çözüm süreci yeniden başlatılmalı. İçinde bulunduğumuz durumdan tek çıkış yolu müzakeredir" dedi.

"Ellerin tetikten çekilerek masaya geçilmesi lazım" diyen Demirtaş, "Konuşmak küçültücü bir şey değildir. 'Teslim ol' yerine masaya davet gerekir" ifadesini kullandı.

Demirtaş, önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Binbir zahmetle kurulan müzakere masasına yeniden dönülmeli. Çözüm süreci yeniden başlatılmalı. İçinde bulunduğumuz durumdan tek çıkış yolu müzakeredir.

Geçici hükümetin bir an evvel koalisyon kurabiliyorsa bunu gerçekleştirmesi lazım. Eğer bir erken seçime gidilecekse derhal çatışmasızlık ortamının yaratılıp seçimlere gidilmesini talep ediyoruz.

Ellerin tetikten çekilerek masaya geçilmesi lazım. Konuşmak küçültücü bir şey değildir. "Teslim ol" yerine masaya davet gerekir. Parti kapatma, dokunulmazlık gibi tartışmalar siyaset kanallarını tıkar. Bunu yaparsanız kendi elinizle şiddete izin vermiş olursunuz. Koalisyon toplumsal kaynaşmanının önü açılabilir.

550 milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldıralım hep beraber. Bu tür baskıyla dokunulmazlık gündeme getirilirse bu stres yaratıyor. 7 Haziran seçim sonuçlarını tanımamazlıktan çıkmaz lazım.

'7 Haziran'a saygı gösterilmeli'

İlla tek başıma iktidar oluncaya kadar ülkeyi seçime götürmek ihanet olur. Seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini, koalisyon kurulacaksa kurulmasını yoksa seçime gidilmesini bekliyoruz. Yaşandı bitti o günlere dönmemiz lazım. Bakın Leyla Hanım yine Meclis'te onu atanlar nerede? Gerek yok böyle şeylere.

'Geçici hükümet savaş kararı alıyor da barış kararı mı alamıyor'

Çözüm süreci erken seçimi bekleyemeyecek kadar naziktir. Geçici hükümet savaş kararı alıyor da barış kararı mı alamıyor. Seçim kararı alınırsa bile müzakerenin başlaması lazım. Halkın huzuruna çıkarız yine biz korkmuyoruz. Canlar gidiyor canlar seçim derdinde değiliz. Bütün anaların eli yüreğinde.

Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz, Bahçeli'ye de kapımız açık

Önümüzdeki hafta Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. Bizi yok sayan Sayın Bahçeli dahil barış için bütün kapılarımız açıktır. Barış için her kapıya gideriz. Bunlar partimizin görüşleri, kişisel görüşler değil. Seçime kilitlenmekten çok barışa kilitlenmek zorundayız. Seçim işleri kolay işlerdir.