HDP'li Züleyha Gülüm'ün Balıkesir'de panele katılmasına MHP ilçe teşkilatı tepki gösterdi: Orada olacağız

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında gerçekleşecek panele HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün katılmasına itiraz eden Havran MHP İlçe Başkanlığı'nın Twitter hesabından bir yaptığı açıklamada, "HDPKK milletvekili Züleyha Gülüm'ün katılacağı paneli şiddetle kınıyoruz. Panelin iptal edilmemesi durumunda, başta Burhaniye MHP ilçe teşkilatı olmak üzere, körfezdeki tüm ilçe teşkilatları ile birlikte, panel alanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." denildi.



MHP teşkilatının 'Burhaniye sizi istemiyor' başlıklı açıklamasında, "Vatanını, milletini, bayrağını seven tüm halkımızı 23.11.2021 tarihinde saat 14:00'da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nin önünde bekliyoruz" sözleriyle vatandaşlar panele davet edildi.

"Biz de Burhaniye'de olacağız"

"Havran Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı olarak, ilçe başkanımız Sadettin Kul Başkanlığın da bizde Burhaniye de olacağız." notuyla yayınlanan MHP Havran İlçe Başkanlığı'nın basın açıklaması şöyle:

"Burhaniye sizi istemiyor...

Kuvayi milliyecilerin vatanı, Burhaniyemizde, 23.11.2021 tarihinde yapılması planlanan, terör ile kendini özdeşleştirmiş HDPKK milletvekili Züleyha Gülüm'ün katılacağı paneli şiddetle kınıyoruz. Bu güruha yer tahsis eden Burhaniye belediyesinin de bu yanlıştan bir an önce dönmesini umuyoruz.