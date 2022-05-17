HDP'li vekiller Soylu'ya sordu: Kolluğun karıştığı kaç istismar, tecavüz ve cinayet işlendi?

HDP'li 21 kadın milletvekili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kolluğun karıştığı istismar, tecavüz ve cinayet suçlarının sayısını sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili 21 kadın, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Sakine Kültür’ün Özel Harekât Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tarafından katledilmesini Meclis’e taşıdı.Vekiller Şırnak’ta gerçekleşen kadın cinayeti suçuna ve başlatılan yargı sürecine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e 21 soru önergesi verdi.

Kadın vekiller, Soylu’ya “Son 7 yılda Kürtlerin ağırlıklı yaşadığı yerlerde kolluğun dahil olduğu ya da direkt faili olduğu kaç istismar, tecavüz, cinayet suçu işlenmiştir?” sorusunu yöneltti.

Önergede şunlar ifade edildi:

"Cezasızlık politikaları sebebiyle gün geçtikçe daha da endişe verici hale geldi"

“Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet verileri, koruyucu mekanizmaların etkin uygulanmaması ve cezasızlık politikaları sebebiyle gün geçtikçe daha da endişe verici hale gelmektedir. 1-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında bilinen 12 kadın cinayeti kamuoyuna yansımıştır.

14 Mayıs 2022 tarihinde basına yansıyan haberlere göre Silopi’nin Başverimli beldesindeki bir tır şoförü tarafından yol kenarında yanıcı madde ile katledilmiş halde bir kadın bedeni bulunmuştur. Otopsi sonrasında kimliği tespit edilen Sakine Kültür’ün vücudunda çok sayıda kesik izine rastlanmıştır. Yandığı tespit edilen Sakine Kültür’ün kimliği alınan DNA örneği ile tespit edilmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2022 tarihinde Sakine Kültür’ün evli olduğu erkek Hacı Kültür’ün de aralarında olduğu 3 erkek gözaltına alınmış, Sakine Kültür’ü katlettiğini itiraf eden Özel Harekât Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tutuklanmıştır. Yunus Kültür ve Hacı Kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Sakine Kültür’ün bir çocuğu dört yıl önce bir cismin patlaması sonucu ağır yaralanmış, bir ayağını kaybetmiştir. Bu olayın ardından dava açılması ve tazminat sürecinin başlaması üzerine aileye yardımcı olacağını söyleyen İbrahim Barkın’ın 4 yıl boyunca Sakine Kültür’ü taciz ve tehdit ettiği öğrenilmiştir. Tehditlerin ve suçun arkasında sadece İbrahim Barkın’ın olmadığını dile getiren tanıklar, yaşananları Hacı Kültür’ün de bildiğini iddia etmiştir.

Güvenlik politikalarının arttığı iddiasıyla sürekli yeni yasakların türediği ve her yerin polis kontrol noktasına çevrildiği bu son süreçlerde kolluğun dahlinin bulunduğunun iddia edildiği ya da İpek Er davasında olduğu gibi doğrudan faili olduğunun kanıtlandığı birçok suç kamuoyuna yansımaya devam etmektedir. Failler zaman zaman iktidar yetkililerinin söylemleriyle ve neredeyse her zaman cezasızlık politikalarıyla korunmaktadır. Kolluğun dahil olduğu söylenen sistematik cinsel istismar çetelerine dair kamuoyuna birçok haber yansımakta, açılan soruşturmalar gizlilik kararlarıyla yürütülmektedir.”

Vekiller, İbrahim Barkın’ın cinayeti işlerken kurduğu bağlantıların araştırılıp araştırmayacağını da sordu.

Önergedeki yanıtı istenen sorular ise şöyle:

"İbrahim Barkın’ın cinayeti işlerken kurduğu bağlantılarla ilgili bir araştırma yapacak mısınız?"

"- Sakine Kültür’ü katleden İbrahim Barkın’ın cinayeti işlerken kurduğu bağlantılarla ilgili bir araştırma yapacak mısınız?

- Sakine Kültür’ün daha önce İbrahim Barkın’dan şiddet gördüğüne dair ilgili kurumlara yaptığı bir şikayet olup olmadığına dair bir araştırma yapacak mısınız?

- Sakine Kültür’ün katledilmesine dair genişletilmiş ve etkin bir soruşturma yürütülecek midir? Şantaj ve tacizden haberdar olduğu iddia edilen Hacı Kültür soruşturmaya dahil edilecek midir?

- İbrahim Barkın’ın daha önce de benzer suçlardan bir soruşturması var mıdır?

- 4 yıllık sistematik şantaj ve tehdit suçuna dair adı geçen başka insanlar bulunmakta mıdır? Bu kişilerin ifadesi alınmış mıdır?

- İbrahim Barkın’ın il başkanı olduğu Özel Harekat Ocaklarının İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu iddiası doğru mudur?

- Özel Harekat Ocakları denilen yapı hangi hukuki bağ ile İçişleri Bakanlığına bağlıdır? Özel Harekat Ocaklarının devlet ve iktidar yapıları ile nasıl bir ilişkisi olduğuna dair bir açıklama yapacak mısınız? Özel Harekat Ocaklarının genel faaliyetleri hakkında bir araştırma başlatacak mısınız?

- Son 7 yılda Kürtlerin ağırlıklı yaşadığı yerlerde kolluğun dahil olduğu ya da direkt faili olduğu kaç istismar, tecavüz, cinayet suçu işlenmiştir? Bunların kaçına dair dava açılmıştır?

- Açılan davalar sonucunda kolluk görevlisi olduğu veya iktidara yakın kurumlarda görev aldığı bilinen kişilerden kaçı tutuklanmıştır?”

Önergeyi sunan kadın vekillerin isimleri: “Meral Danış Beştaş, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Dersim Dağ, Dilan Dirayet Taşdemir, Dilşat Canbaz Kaya, Ebru Günay, Fatma Kurtulan, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hüda Kaya, Muazzez Orhan, Nuran İmir, Oya Ersoy, Pero Dundar, Remziye Tosun, Serpil Kemalbay, Şevin Coşkun, Tülay Hatimoğulları, Züleyha Gülüm.” (MA)