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HDP'li Urfa il Eş Başkanı Çetiner'e sosyal medyada ölüm tehdidi

17 Şubat 2020 12:52

HDP Urfa il Eş Başkanı Emine Çetiner’e sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi yapıldı. Çetiner suç duyurusunda bulunacağını açıklandı.

Mezoptamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Eş Başkanı Emine Çetiner'e sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Çetiner'e cumartesi gece 23:00 sıralarında 'jitem.turkey' adlı sosyal medya hesabından, "Şev baş hewall ölüm seni bulacak jitem" mesajı atıldı.
 
Çetiner, bu tehditlerin kadın kimliği ve mücadelesine saldırı olduğunu belirterek, “Buradayız, alandayız ve korkmuyoruz. Ve her zamanda alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu tehditler bizi yıldırmayacaktır” dedi.  
 
 

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