HDP'li Turan: Hekim sayısı azalınca emekli hekimleri göreve çağırıyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Doktor Rıdvan Turan, emekli doktorların yeniden istihdam edilmeleri dair soru önergesi verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın, 65-72 yaş arasındaki doktorların yeniden istihdamına yönelik yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayımladığını” hatırlatan Turan, “Şiddet, uzun nöbet saatleri, ağır çalışma koşulları ve özlük haklarındaki yetersizler gibi nedenlerle tabip istihdamı yetersiz kalınca emekli doktorlar yeniden göreve çağrıldı” dedi.

Turan Bakan Koca'nın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, "Emekli hekimlerin yeniden istihdam edilmesi yerine, emekli doktorların sosyal haklarının düzenlenerek çalışmaya ihtiyaç duymamalarına yönelik Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?" diye sordu.

Turan, Koca'ya yönelttiği bir diğer soru ise; sağlık alanındaki şiddete yönelik oldu. Turan, "Çalışan hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi, uzun nöbet saatlerinin kısaltılması, ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi, özlük haklarının verilmesi konusunda Bakanlığınızın hangi çalışmaları mevcuttur?" dedi.

Başvurular başladı

Resmî Gazete'de yer alan ilana göre başvurular dün (8 Mart) itibariyle başladı. Yeniden çalışma hayatına dönmek isteyen emekli hekimler, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemiyle giriş yaparak başvuru gerçekleştirecek.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler dikkate alınacak.

Araştırmalar ne diyor?

İzmir Tabip Odası'nın geçtiğimiz günlerde emekli 1349 hekimle yaptığı araştırmaya göre; hekimlerin emekli olma nedenleri arasında birinci sırada yoğun iş temposu, yaptığı işten mutlu olamama mobbinge maruz kalma, liyakatsız yöneticiler gibi nedenler geliyor.

Ayrıca her dört hekimden üçü emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Emekli hekimlerin yüzde 16,6'sı da birden fazla işte çalışıyor.

Özel sağlık kuruluşundan emekli olanların yüzde 93,1'i, işyeri hekimliğinden olanların yüzde 89,1'i ve muayenehaneden emekli olanların yüzde 81'i emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor.

Emekli hekimlerin yüzde 99,4' ü 13 bin TL'nin altında, yüzde 18'i de 5 bin TL altında ücret alıyor.

Hekimlerin emeklilikte yaşadıkları sorunlar içerisinde en sık 'geleceğe dair kaygılar' (yüzde 59) , 'ekonomik sıkıntılar' (yüzde 48,3) ve 'sosyal ilişkilerde azalma/sosyal çevrede daralma' (yüzde 41,2) gösteriliyor.