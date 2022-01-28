HDP’li Silopi Belediyesi’nden işçilere yüzde 100’e yakın zam!

Şırnak’ın Silopi ilçesinin HDP’li belediyesi, imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarına yüzde 100’e yüze yakın zam yaptı. Sözleşme ile en düşük işçi maaşı 6 bin 20 TL oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde olan Şırnak’ın Silopi Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası arasında belediye konferans salonunda düzenlenen törenle Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Sözleşmeye Silopi Belediyesi Eş Başkanları Adalet Fidan ve Süleyman Şavluk, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile işçi temsilcileri katıldı.

TİS’le yapılan düzenlemeler şöyle:

“*En düşük ücret 3 bin 200 tabanından 6 bin 20 TL tabanına yükseltildi. Ortalama yüzde yüz zam yapıldı.

* Dini bayramlar ile 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramın ikramiyesi 75 TL den 250 TL’ye çıkartıldı.

* Tediyeler 52 günden 80 güne çıkartıldı. Tediye ödemeleri her 4 ayda bir yapılacak.

* Ücret, sosyal yardım ile birlikte ortama 8 bin TL oldu.

* Evli veya çocuklarına bakmakla yükümlü sendika üyesi işçilere ayda Net 500 TL aile ve çocuk yardımı yapılır.

Kız çocuklarına ayrıcalık

* İlkokulda okuyan kız çocuğu için net 115 TL, erkek çocuğu için net 65 TL.

* Ortaokulda okuyan kız çocuğu için net 180 TL erkek çocuğu için net 130 TL.

* Lisede okuyan kız çocuğu için net 250 TL erkek çocuğu için net 200 TL.

* Yükseköğrenim gören kız çocuğu için net 500 TL Erkek çocuğu için net 400 TL öğrenim yardımı verilir.

Eğitim engeline yardım yok

*Engelli çocuğu olan işçilere, her ay bir yevmiyesi tutarında engelli yardımı verilir. Yukarıda belirtilen eğitim yardımı okul çağına gelmiş kız çocuğunu okula göndermeyen işçinin erkek çocuğuna da belirtilen yardımlar yapılmaz.

* İşçilere, fiilen çalışmalarına bakılmaksızın her ay net 240 TL yemek yardımı sosyal yardım olarak verilir.

* İşe girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere, aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.”