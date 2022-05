“Halktan yana ve kayyumlara karşı olanların tarafının netleştiresi gerekiyor” diyen Fidan, “Aksi takdirde HDP olarak onlarla yürümeyiz. Bizler her zaman açık bir şekilde kayyımlara karşı olduğumuzu her yerde dile getiriyoruz. Bizler ne kadar açık ve net isek yanımızdakilerinde o kadar açık ve net olmasını istiyoruz. Bu raporun onaylanması olumlu bir sonuçtur. Avrupa Konseyi tarafından kayyımların takibinin devam edilmesi gerekiyor. Herkesin kendini gözden geçirmesi gerekiyor. Atılan yanlış adımlardan bir an önce geri adım atılması gerekiyor” diye konuştu.