HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları partinin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

HDP milletvekili Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lı ile 5 yıl önce çekilen fotoğrafları, Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’nin Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasıyla ilgili dosyaya eklenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu ek delil gönderdi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından süreç devam ediyor. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen PKK'lı Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı basına yansıyan HDP'li Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Söz konusu belgelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa’nın 69. Maddesi gereğince 'HDP’nin kapatılmasına delil olabileceği' değerlendirildi. (İHA)