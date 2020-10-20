HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocuklarının PKK tarafından alıkonulduğunu ileri süren ailelerin şikâyeti üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün HDP il binasına geldi. DHA'nın haberine göre HDP'li Tosun'un, kendilerine hakaret ettiğini ileri süren ailelerin şikâyeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Tosun hakkında 'hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.





