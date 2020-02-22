HDP’li Piroğlu: Parti belli oranda kendi tabanından koptu

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, partisinin belli oranda tabanından koptuğunu ve bu tabana yeniden dönmesi gerektiğini söyledi. HDP'nin Kürt seçmen tabanını tuttuğunu belirten Piroğlu, batı şehirlerinde ise tabanda bir kopma yaşandığını ifade ederek HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın partinin 'bürokratlaştığına' yönelik eleştirilerine değindi.

HDP yeni eş başkanları ve parti kadrosunda yer alacak isimlerin belirlenmesi için yarın Ankara’da 4. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükonun hantallaşmaya yol açtığını belirterek, kongrede bu kadroların değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. Şık'ın parti içi bürokrasiye yönelik eleştirilerine değinen Piroğlu, “Bir noktada işte parti kendi tabanından belli oranda koptu. Ahmet Şık’ın bürokratlaşma dediği şey bunun içindedir. Şimdi bizim yeniden tabana dönmemiz gerekiyor. Çünkü HDP bir mücadele partisidir. HDP bir temsiliyet partisi değildir" diye konuştu.

K24 TV'ye verdiği demeçte HDP'nin artık 'direnme' pozisyonundan çıkacağını belirten Piroğlu, "Biz şimdiye kadar kendimizi koruduk. Birçok saldırıların altına girdik. HDP artık bu kongreden sonra, ayağa kalkmayı tartışmak zorundadır, direnmek artık yeterli bir olgu olmaktan çıktı" dedi.

Piroğlu, HDP'nin karşı karşıya kaldığı baskıların batıdaki sorunlara cevap üretmekte zorlanmasına neden olduğunu belirterek, "Birincisi, sınıf hareketi işçi sınıf hareketi ve bunun güncel kristalize oluş şekli ile yoksulluk, sefalet ve batının burada yaşadığı sorunları yeterince kavrayamadık. İkincisi de kendi sorunlarını yani kayyum ve benzeri baskıyı biz Batı’ya Batı’nın dili ile anlatmakta zorlandık ve bunu beceremedik. Yani bunlar büyük eksiklikler olarak duruyor” dedi.