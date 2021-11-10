HDP’li Paylan yangın söndürme uçağı alımı için ayrılan 2,4 milyar TL ek bütçeye itiraz etti: Kime sundunuz ek bütçeyi?

TBMM'de dün gerçekleşen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın söndürme uçağı için 2,4 milyar lira ödenek ayrıldığını açıkladı. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, söz konusu miktarın bütçede görünmediğini belirterek, "Bir tane bütçemiz var Meclis’in onayına sunduğunuz. Ek bütçe nedir? Kime sundunuz ek bütçeyi?” diye sordu.

Dün gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yangın söndürme uçağı alımı için 2,4 milyar lira ayrıldığını ve bunun “ek bütçede” yer aldığını dile getiren Bakan Pakdemirli'ye HDP'li Paylan itiraz etti.

"Sayın Bakan, bu bütçeyle ancak arazöz alırsınız"

Paylan, yangın söndürme uçağı alımı için ayrılan ek bütçeye itirazında şunları söyledi:

“Sayın Bakan, bütçenizde yangın söndürme uçağı alma ya kaynak olduğunu söylediniz, 2,4 milyar. Bu, Orman Genel Müdürlüğü bütçesi. Ben açıyorum Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı bütçesini, siz de açın lütfen. Mamul mal alımları bütçesine baktığımızda 400 milyon lira bütçe koymuşsunuz Sayın Bakan, bu bütçeyle ancak arazöz alırsınız, uçak filan alamazsınız, bildiğim kadarıyla bir uçak 10 milyon dolar yani hepsini uçağa ayırsanız 4 tane uçak alırsınız.”

Bakan Pakdemirli, Paylan’a “Ek bütçede var bu” karşılığını verdi. Paylan ise şunları söyledi:

“Vallahi, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan ‘Ek bütçede var’ diyor. İçinizde ek bütçenin ne olduğunu bilen var mı? Yani bizim bir tane bütçemiz var şu anda görüştüğümüz, Meclis’in onayına sunduğunuz. Ek bütçe nedir? Kime sundunuz ek bütçeyi? Biz onu bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz bütçede 400 milyon lira var yalnızca. Bu açıdan, Sayın Bakan, bütçenizde yangın söndürme uçağı alacak bir bütçe yok. Bunun için biz bütçenizin 2 milyar lira artırılmasını ve yeterli sayıda yangın söndürme uçağı alabilmenizi öneriyoruz.” (ANKA)