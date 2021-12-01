HDP'li Paylan'dan muhalefet partilerine: Bizi kapatırlarsa yarın sıra size gelir

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partisinin kapatılmasına yönelik Yargıtay’da bulunan davayla ilgili muhalefet partilerine “HDP'nin kapatılmasına sessiz kalmak aslında demokratik siyasetin kapatılmasına sessiz kalmaktır. Bize dokunurlarsa yarın size de dokunurlar” dedi.

KARAR TV'den Yıldıray Oğur ve Yusuf Ziya Cömert'e konuşan Paylan, HDP'nin kapatılmasına yönelik devam eden davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhalefete seslenen Paylan, "HDP'nin kapatılmasında herkesin inisiyatif alması lazım" dedi.

HDP'li Garo Paylan HDP'nin kapatılmasının demokrasiye büyük darbe olacağını ifade ederek, kapatılma davasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bize karşı bir dezenformasyon var. Bize karşı her gün bir yalan makinası işliyor. Biz de bunlara karşı sizler aracılığı ile halka sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Partimize karşı büyük bir saldırı var. Yüzde 15'lik oyumuzla belirleyici bir gücüz. Ve bizi siyaset dışı etmeye çalışıyor. Bu yüzden partimizi kapatmak istiyor. Mesela Beni 18.500 yılla yargılamaya çalışıyor."

“İlk demokratik seçimlerde en az yüzde 15 oy alacağız”

Demokratik bir ortam yaratılırsa HDP'nin en az yüzde 15 oy alacağını ifade eden Paylan, "İktidar zor ile yönetmeye kalktı. Hedef olarak HDP ve Kürt halkını seçti. İktidarlığını bu yolla devam ettirmeye kalkıyor. HDP çoğulcu bir parti. İlk demokratik seçimlerde en az yüzde 15 oy alacağız. HDP seçmeni politik bir seçmen. Oy almadığımız köy yoktu"

“Bize dokunurlarsa yarın size de dokunurlar”

Muhalefet partilerine de seslen Paylan, "HDP'nin kapatılmasına sessiz kalmak aslında demokratik siyasetin kapatılmasına sessiz kalmaktır. Bize dokunurlarsa yarın size de dokunurlar. HDP'nin kapatılmasında herkesin inisiyatif alması lazım. HDP'nin kapatılması demek bir yanda anayasa yok demek. Ama biz bu yönde yeterli bir ses duymuyoruz" dedi.

“Helalleşme önce eşitlikten geçer”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısıyla ilgili "kıymetli bir çıkıştı" diyen Paylan helalleşmenin önce eşitlikten geçeceğini vurguladı. Paylan, "Kemal Kılçdaroğlu'nun helalleşme yolcuğunu çok kıymetli buluyorum. Bu acıları hepimiz yaşadık. Babam da Varlık Vergisi döneminde açlık çekti. Bunun özrünü dilemedi bu ülke. Benim kilisemi neden kültür merkezi yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.