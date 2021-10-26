HDP'li Paylan’dan iktidara: "Erbakan burada olsaydı, 'Sizi gidi faizciler sizi' derdi

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'ni "faiz bütçesi" olarak nitelendirdi. Paylan, "Rahmetli Erbakan burada olsaydı, 'sizi gidi faizciler sizi' derdi. Faizden yanasınız, faizcisiniz. Faize karşı olduğunuzu söyleyip bütçedeki en büyük kaynağı faize ayırıyorsunuz. Bu bütçenin en büyük bakanlığı nedir, biliyor musunuz? Faiz bakanlığıdır, faiz bakanlığı" dedi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’ni değerlendirdi. Paylan, şunları söyledi:

"Yüzde 1'in bütçesi"

“HDP’nin yaptığı değerlendirmeye göre, bu bütçe yüzde 1’in bütçesidir. Bu bütçe bütün tercihleriyle adaletsiz bir bütçedir. Hem vergiyi toplarken adaletsiz bir şekilde topluyorsunuz çünkü 1 trilyon 250 milyar TL vergi toplayacaksınız, bu verginin büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğunu yoksullardan topluyorsunuz, bordro mahkûmlarından topluyorsunuz, borç altında inim inim inleyen yoksullardan topluyorsunuz. Servete ve gelire oranlı olarak topladığınız vergi o kadar düşük ki bu yüzden de servet hep yüzde 1’e doğru akıyor, servet hep yandaşlara doğru akıyor. Vergi toplarken son derece adaletsiz bir vergi toplama önerilmiş bu bütçede maalesef.

"Harcarken tercihinizi kimlerden yana kullanıyorsunuz?"

Vergiyi toplarken adaletsiz bir şekilde topluyorsunuz da harcarken tercihinizi kimlerden yana kullanıyorsunuz? Buna da baktığımızda maalesef burada da büyük bir adaletsizlik var. Halkın sesini duymuyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı, halk inim inim inliyor, ‘açım, yoksulum, barınamıyorum’ diyor. Kiralar 2 katına çıkmış, gübre 3 katına çıkmış, yem fiyatları 2 katına çıkmış; hayvan üreticisinin, çiftçinin, işçinin, emeklinin feryadını duymuyor bu bütçe. Emekliye 1.500 lira emekli maaşını reva görüyorsunuz, birileri bir öğün de 1.500 lira yiyor; bir öğünde 1.500 lira yiyenden vergi almıyorsunuz. 13 milyon emeklimizin en düşük emekli maaşı 1.500 lira civarında, bunu görmeyen bir bütçeyle karşı karşıyayız.

"Cumhurbaşkanı 100 bin TL maaş alacak, yetmez, 40 bin TL de emekli maaşı alacak"

Saraylar ile ilgili tercihler değişmemiş. Saray’da 3-5 maaş alan bürokratlar barınmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı örnek olmalı. Sayın Cumhurbaşkanının maaşı, 2022 yılında 100 bin liranın üzerinde olacak. Buradan eğer yurttaşlarımız duyacaksa, 100 bin liranın üzerinde maaş alacak Cumhurbaşkanı. Yeter mi? Yetmez. 40 bin lira da emekli maaşı alacak. 140 bin lira maaşı olacak Sayın Cumhurbaşkanının.

“2.825 lira asgari ücret alan bir yurttaşımız açlıkla yüz yüzedir”

Cumhurbaşkanı halktan kopmuş durumda, markete gidiyor, abur cubur alıyor, bin liralık alışveriş yapıyor bakın, bin liralık ve ‘fiyatlar gayet makul’ diyor. 140 bin lira maaş alsa herhalde halkımız, onlar da ‘fiyatlar gayet makul’ diyebilir. Ama 2.825 lira asgari ücret alan bir yurttaşımız açlıkla yüz yüzedir, açlıkla. Bu bütçe, 2.825 lira asgari ücret alan 10 milyonun üzerinde yurttaşımızı görmeyen bir bütçedir, onların feryadını duymayan bir bütçedir.

"Rahmetli Erbakan burada olsaydı, 'Sizi gidi faizciler sizi' derdi"

Bu bütçe faizin bütçesidir. Faiz karşı olduğunu söyleyenler… Vallahi, söyledim ama yine rahmetli Erbakan’ı yâd edeceğim. Rahmetli Erbakan bugün burada olsaydı ‘Sizi gidi faizciler sizi’ derdi, aynen böyle söylerdi. Faizden yanasınız, faizcisiniz. Faize karşı olduğunuzu söyleyip bütçedeki en büyük kaynağı faize ayırıyorsunuz. Bu bütçenin en büyük bakanlığı nedir, biliyor musunuz? Faiz bakanlığıdır, faiz bakanlığı. Ne eğitim bakanlığı, ne sağlık bakanlığı, ne teknoloji bakanlığı, ne sosyal politikalar bakanlığı…”